Налоговики наверстывают карантинный простой

Николаев считает, что шквал налоговых проверок может стать сокрушительным ударом по и без того ослабевшему малому и среднему бизнесу, вынуждая многие компании закрыться и уйти с рынка. «Экономическая активность значительно снизилась, за июнь бизнес далеко не восстановился. С такой экономики много в бюджет не стрясешь, а проверки еще больше дестимулируют деятельность малых и средних предприятий», – говорит экономист. При этом он обращает внимание на то, что во время и после пандемии многие цепочки взаимоотношений с контрагентами у компаний были разорваны и налоговый инспектор может ошибиться, приняв за фирму-однодневку компанию, которая в кризис разорилась и не смогла ни налоги заплатить, ни выплатить деньги своим партнерам по бизнесу, как бы ни старалась. «В кризис, который не закончился, должны быть сделаны максимальные послабления для бизнеса, чтобы он выжил. Топить его – значит еще больше ослаблять экономику и лишать бюджет доходов в среднесрочной перспективе», – подчеркивает Николаев.