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Российский ВВП упал меньше прогнозов

Российская экономика по итогам года сократится меньше, чем американская или европейская
Александра Кошкина
Российский ВВП упал меньше прогнозов /Евгений Разумный / Ведомости

По предварительной оценке Росстата, объем валового внутреннего продукта (ВВП) во II квартале сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это меньше, чем прогнозировали эксперты. В Минэкономразвития предсказывало падение на 9,6%. Банк России ожидал сокращения ВВП в апреле – мае на 9,5–10%.

По итогам года при благоприятных обстоятельствах падение ВВП может заметно замедлиться, полагают эксперты. Сейчас наихудший прогноз сокращения российского ВВП в текущем году – минус 8% – дает Организация экономического сотрудничества и развития. МВФ полагает, что падение достигнет 6,6%, Всемирный банк – 6%, а ЦБ считает, что снижение будет в пределах 4,5–5,5%. Наиболее оптимистичен ВЭБ.РФ – его прогноз на уровне минус 4,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных