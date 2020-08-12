Российский ВВП упал меньше прогнозов

Российский ВВП упал меньше прогнозовРоссийская экономика по итогам года сократится меньше, чем американская или европейская
По предварительной оценке Росстата, объем валового внутреннего продукта (ВВП) во II квартале сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это меньше, чем прогнозировали эксперты. В Минэкономразвития предсказывало падение на 9,6%. Банк России ожидал сокращения ВВП в апреле – мае на 9,5–10%.
По итогам года при благоприятных обстоятельствах падение ВВП может заметно замедлиться, полагают эксперты. Сейчас наихудший прогноз сокращения российского ВВП в текущем году – минус 8% – дает Организация экономического сотрудничества и развития. МВФ полагает, что падение достигнет 6,6%, Всемирный банк – 6%, а ЦБ считает, что снижение будет в пределах 4,5–5,5%. Наиболее оптимистичен ВЭБ.РФ – его прогноз на уровне минус 4,5%.
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