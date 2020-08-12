Российский ВВП упал меньше прогнозов

По итогам года при благоприятных обстоятельствах падение ВВП может заметно замедлиться, полагают эксперты. Сейчас наихудший прогноз сокращения российского ВВП в текущем году – минус 8% – дает Организация экономического сотрудничества и развития. МВФ полагает, что падение достигнет 6,6%, Всемирный банк – 6%, а ЦБ считает, что снижение будет в пределах 4,5–5,5%. Наиболее оптимистичен ВЭБ.РФ – его прогноз на уровне минус 4,5%.