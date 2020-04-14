МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

Сильнее всего меры борьбы с панденимей скажутся на экономике Италии — ВВП этой страны сократится на 9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Также пострадавшая серьезно из-за коронавируса экономика Испании уменьшится, по прогнозу МВФ, на 8%. Экономический спад будет в Германии, Франции и Великобритании. Американская экономика, по расчетам МВФ, потеряет 5,9% ВВП, хотя еще в январе прогнозировался роста на 2%. В целом развитые экономики ждет спад на 6,1% в этом году и рост на 4,5% в следующем, следует из доклада МВФ.