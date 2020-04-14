МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемииРоссийский ВВП сократится на 5,5%, мировой — на 3%
Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. Вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 г. на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%, а глобальная торговля просядет на 11%. В следующем году рост мировой экономики составит 5,8% ВВП вместо 3,4% по январскому прогнозу.
Мир резко изменился за последние три месяца, говорится в докладе МВФ. Влияние пандемии коронавируса на мировую экономику оценивалось и в предыдущей, январской версии прогноза, но никто тогда не понимал масштабы надвигающейся беды, поясняют аналитики. Вполне вероятно, что мировая экономика в этом году переживет худшую рецессию со времен Великой депрессии и она точно будет масштабнее той, что была во время финансового кризиса 10 лет назад, сказано в докладе.
Сильнее всего меры борьбы с панденимей скажутся на экономике Италии — ВВП этой страны сократится на 9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Также пострадавшая серьезно из-за коронавируса экономика Испании уменьшится, по прогнозу МВФ, на 8%. Экономический спад будет в Германии, Франции и Великобритании. Американская экономика, по расчетам МВФ, потеряет 5,9% ВВП, хотя еще в январе прогнозировался роста на 2%. В целом развитые экономики ждет спад на 6,1% в этом году и рост на 4,5% в следующем, следует из доклада МВФ.
Единственными драйверами глобального роста останутся Китай и Индия, однако прогнозы темпа роста и в этих странах кардинально ухудшены. Экономика Китая вырастет на 1,2% вместо ожидавшихся 6%, Индии – на 1,9% вместо 5%.
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году. При этом всплеска безработицы в России фонд не ожидает – она вырастет с 4,6% в 2019 г. до 4,9% в 2020 г. Уже в следующем году экономический рост в России возобновится и составит 3,5%, что на 1,5 п.п. больше предыдущего прогноза фонда.
Прогноз МВФ по России близок к оценкам, которые давал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, по итогам 2020 г. российская экономика сократится на 3-5%, а при пессимистичном сценарии – на 8%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также на прошлой неделе говорила, что спад неизбежен, хотя и не стала называть цифр. Минэкономразвития отложило публикацию официального прогноза на 2020 г. из-за необходимости дополнительно оценить ситуацию.
Собранные фондом «Либеральная миссия» экономисты (Наталья Акиндинова, Сергей Алексашенко, Константин Сонин, Олег Вьюгин и другие) прогнозируют сокращение российской экономики по итогам 2020 года от 3,7% до 8,6%. По их мнению, правительству нужно как минимум удвоить расходы на поддержку населения и бизнеса, а возможно довести их и до уровня развитых стран 9-10% ВВП.