Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

Российский ВВП сократится на 5,5%, мировой — на 3%
Алена Якушова
Мировая экономика и российская экономики уйдут в минус из-за пандемии коронавируса. /Bob Strong / Reuters

Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. Вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 г. на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%, а глобальная торговля просядет на 11%. В следующем году рост мировой экономики составит 5,8% ВВП вместо 3,4% по январскому прогнозу. 

Мир резко изменился за последние три месяца, говорится в докладе МВФ. Влияние пандемии коронавируса на мировую экономику оценивалось и в предыдущей, январской версии прогноза, но никто тогда не понимал масштабы надвигающейся беды, поясняют аналитики. Вполне вероятно, что мировая экономика в этом году переживет худшую рецессию со времен Великой депрессии и она точно будет масштабнее той, что была во время финансового кризиса 10 лет назад, сказано в докладе.

Сильнее всего меры борьбы с панденимей скажутся на экономике Италии — ВВП этой страны сократится на 9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Также пострадавшая серьезно из-за коронавируса экономика Испании уменьшится, по прогнозу МВФ, на 8%. Экономический спад будет в Германии, Франции и Великобритании. Американская экономика, по расчетам МВФ, потеряет 5,9% ВВП, хотя еще в январе прогнозировался роста на 2%. В целом развитые экономики ждет спад на 6,1% в этом году и рост на 4,5% в следующем, следует из доклада МВФ.

Экономисты призвали власти выделить 5–10% ВВП на борьбу с кризисом

Сейчас поддержки недостаточно ни бизнесу, ни населению

Единственными драйверами глобального роста останутся Китай и Индия, однако прогнозы темпа роста и в этих странах кардинально ухудшены. Экономика Китая вырастет на 1,2% вместо ожидавшихся 6%, Индии – на 1,9% вместо 5%.

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году. При этом всплеска безработицы в России фонд не ожидает – она вырастет с 4,6% в 2019 г. до 4,9% в 2020 г. Уже в следующем году экономический рост в России возобновится и составит 3,5%, что на 1,5 п.п. больше предыдущего прогноза фонда.

Прогноз МВФ по России близок к оценкам, которые давал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, по итогам 2020 г. российская экономика сократится на 3-5%, а при пессимистичном сценарии – на 8%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также на прошлой неделе говорила, что спад неизбежен, хотя и не стала называть цифр. Минэкономразвития отложило публикацию официального прогноза на 2020 г. из-за необходимости дополнительно оценить ситуацию.

Собранные фондом «Либеральная миссия» экономисты (Наталья Акиндинова, Сергей Алексашенко, Константин Сонин, Олег Вьюгин и другие) прогнозируют сокращение российской экономики по итогам 2020 года от 3,7% до 8,6%. По их мнению, правительству нужно как минимум удвоить расходы на поддержку населения и бизнеса, а возможно довести их и до уровня развитых стран 9-10% ВВП.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных