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Заемщики стали дисциплинированнее

Россиянам начали досрочно присваивать персональные кредитные рейтинги
Михаил Сидоров
Эксперты сдержанно оценивают рост персональных рейтингов /Александра Астахова / Ведомости

Персональный кредитный рейтинг среднего заемщика в июле 2020 г. вырос на 9 пунктов по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Наиболее высоким рейтингом обладают клиенты кредитных организаций из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Индивидуальный кредитный рейтинг гражданина планируется внедрить в банковскую деятельность России с начала 2021 г. – соответствующий законопроект недавно в третьем чтении одобрила Госдума. Однако некоторые бюро кредитных историй начали присваивать рейтинги заемщикам заранее. Так, НБКИ уже начало рассчитывать персональные кредитные рейтинги (ПКР). В ходе подготовительной работы, которая началась летом прошлого года, бюро проанализировало 430 млн записей кредитных историй, содержащих сведения о 100 млн заемщиков, т. е. практически обо всем экономически активном населении страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных