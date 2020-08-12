Заемщики стали дисциплинированнее

Индивидуальный кредитный рейтинг гражданина планируется внедрить в банковскую деятельность России с начала 2021 г. – соответствующий законопроект недавно в третьем чтении одобрила Госдума. Однако некоторые бюро кредитных историй начали присваивать рейтинги заемщикам заранее. Так, НБКИ уже начало рассчитывать персональные кредитные рейтинги (ПКР). В ходе подготовительной работы, которая началась летом прошлого года, бюро проанализировало 430 млн записей кредитных историй, содержащих сведения о 100 млн заемщиков, т. е. практически обо всем экономически активном населении страны.