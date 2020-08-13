Банк России заявил о стабилизации финансовых рынков

В частности, банкам до 1 июля следующего года продлили срок создания резервов по кредитам, реструктурированным до 31 декабря. Это значит, что до конца года по отчетности этот кредит можно не признавать реструктурированным и не рассчитывать по нему показатель долговой нагрузки. «В целом для банков большую роль играет отсрочка по резервированию реструктурированных кредитов, поскольку к концу года по этому показателю набегут достаточно большие суммы. Остальные меры не столь существенны, но суммарно они облегчают положение и клиентов, и банков», – делает вывод управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.