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Банк России заявил о стабилизации финансовых рынков

В связи с этим регулятор отменил целый ряд временных послаблений
Елена Ведерина
Максим Стулов / Ведомости

Банк России принял решение об отмене целого ряда временных послаблений, ранее принятых регулятором для стабилизации ситуации в связи с пандемией. Более 100 изменений, ранее принятых на срок до 30 сентября, затрагивали работу как банковских учреждений, так и небанковского сектора. Теперь большинство из них ЦБ отменил в связи со «стабилизацией финансовых рынков», однако некоторые сохранил.

В частности, банкам до 1 июля следующего года продлили срок создания резервов по кредитам, реструктурированным до 31 декабря. Это значит, что до конца года по отчетности этот кредит можно не признавать реструктурированным и не рассчитывать по нему показатель долговой нагрузки. «В целом для банков большую роль играет отсрочка по резервированию реструктурированных кредитов, поскольку к концу года по этому показателю набегут достаточно большие суммы. Остальные меры не столь существенны, но суммарно они облегчают положение и клиентов, и банков», – делает вывод управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных