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ЦБ дал прогноз по восстановлению экономической активности в России

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Восстановление экономической активности в стране после пандемии коронавируса может занять более 1,5 лет. Такой прогноз дала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Председатель ЦБ отметила также падение внутреннего и внешнего спроса на фоне кризиса, который вызвал COVID-19. В то же время регулятор пока не видит необходимости в дополнительных мерах поддержки экономики. Так, по оценкам ЦБ, оживление российской экономики не «выдохнется» в IV квартале и восстановление продолжится.

«[Необходимости] дополнительных мер [поддержки экономики] на данном этапе мы не видим. Потому что основные меры, правительства прежде всего, будут продолжать действовать почти до конца года. Это серьезные меры, которые оказывают влияние на экономическую активность, поддерживая ее», — прокомментировала Набиуллина.

Совет директоров Центробанка на заседании 24 июля в девятый раз подряд снизил ключевую ставку. Набиуллина отметила, что регулятор видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако шаг изменения ставки вряд ли будет больше 0,25 п. п. Изменение ключевой ставки на большее значение ЦБ готов применять только в случае серьезных изменений в экономике. При этом регулятор обновил оценку диапазона нейтральной ставки в 5-6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%

Ранее по теме: ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных