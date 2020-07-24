ЦБ дал прогноз по восстановлению экономической активности в России
Восстановление экономической активности в стране после пандемии коронавируса может занять более 1,5 лет. Такой прогноз дала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Председатель ЦБ отметила также падение внутреннего и внешнего спроса на фоне кризиса, который вызвал COVID-19. В то же время регулятор пока не видит необходимости в дополнительных мерах поддержки экономики. Так, по оценкам ЦБ, оживление российской экономики не «выдохнется» в IV квартале и восстановление продолжится.
«[Необходимости] дополнительных мер [поддержки экономики] на данном этапе мы не видим. Потому что основные меры, правительства прежде всего, будут продолжать действовать почти до конца года. Это серьезные меры, которые оказывают влияние на экономическую активность, поддерживая ее», — прокомментировала Набиуллина.
Совет директоров Центробанка на заседании 24 июля в девятый раз подряд снизил ключевую ставку. Набиуллина отметила, что регулятор видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако шаг изменения ставки вряд ли будет больше 0,25 п. п. Изменение ключевой ставки на большее значение ЦБ готов применять только в случае серьезных изменений в экономике. При этом регулятор обновил оценку диапазона нейтральной ставки в 5-6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%