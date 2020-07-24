ЦБ дал прогноз по восстановлению экономической активности в России

Совет директоров Центробанка на заседании 24 июля в девятый раз подряд снизил ключевую ставку. Набиуллина отметила, что регулятор видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако шаг изменения ставки вряд ли будет больше 0,25 п. п. Изменение ключевой ставки на большее значение ЦБ готов применять только в случае серьезных изменений в экономике. При этом регулятор обновил оценку диапазона нейтральной ставки в 5-6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%