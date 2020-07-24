ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

В сообщении ЦБ о снижении ставки, в частности говорится, что «траектория дальнейшего восстановления экономики может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со стороны внешнего спроса». Согласно нынешнему прогнозу ЦБ, в 2020 г. инфляция составит 3,7–4,2%, а в 2021 г. — 3,5–4,0%. «Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономики, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 г.»,- сообщили в ЦБ.