ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимумаОна снижена на 25 б. п. ‒ до 4,25%
Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 25 б. п., с 4,5 до 4,25% годовых, указывают данные на сайте ЦБ. Это уже третье снижение ставки ЦБ с начала пандемии и новый исторический минимум ее значения. Во второй декаде июля ставка опустилась до 4,55%, тогда как еще в начале этого месяца она составляла 4,63%.
Решение о снижении ставки было в целом ожидаемым. Однако все же рынок ожидал более серьезное смягчение: большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, прогнозировали снижение на 0,5 п.п.
В сообщении ЦБ о снижении ставки, в частности говорится, что «траектория дальнейшего восстановления экономики может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со стороны внешнего спроса». Согласно нынешнему прогнозу ЦБ, в 2020 г. инфляция составит 3,7–4,2%, а в 2021 г. — 3,5–4,0%. «Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономики, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 г.»,- сообщили в ЦБ.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила об изменении диапазона нейтральной ставки до 5-6%
Минэкономразвития в прогноз по инфляции закладывало целевые 4%, но по обновленной версии прогноза министерства инфляция будет ниже – 3,5%, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника.
В июне ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 100 б. п. до 4,5%. Это самое резкое снижение за один шаг с начала 2015 г., а также наименьшее значение ставки минимум с сентября 2013 г.
Более осторожное решение по снижению ключевой ставки вызвано незначительным пересмотром прогнозов по инфляции на 2020‒2021 гг., ЦБ ждет ее в диапазоне 3,5‒4,0% вместо 4% ранее на 2021 г., а также повышением прогноза по розничному кредитованию до 6‒9% в 2020 г., объяснил главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
«Другими словами, ЦБ улучшил ожидания по динамике внутреннего спроса, что может проявиться в росте потребительских цен: проявляется эффект отложенного спроса в условиях смягчения режима самоизоляции, а также эффект от бюджетной политики», ‒ отметил эксперт. По его словам, ожидается, что ЦБ продолжит цикл смягчения политики и на конец 2020 г. ключевая ставка будет 4,0%.
Старший экономист аналитического управления банка «Открытие» Максим Петроневич объясняет снижение ставки преобладанием негативного макроэкономического фона, несмотря на появление позитивных факторов. «Улучшение динамики входящих финансовых потоков на протяжении двух недель, мониторинг которых проводит Банк России, и их выход на +5% к уровню 2019 г. вновь сменилось заметным спадом на неделе с 6 по 10 июля: индекс вновь опустился на уровень -10%», ‒ пояснил он.
В качестве основания для снижения ключевой ставки регулятор назвал дальнейшее замедление темпов инфляции. По мнению Центробанка, в ближайшие месяцы возможно некоторое ускорение инфляции из-за проблем в логистике и эффекта отложенного спроса, но в целом дезинфляционные риски все же преобладают. ЦБ также отметил, что восстановлению экономики могут помешать эпидемия коронавируса и связанные с ней изменения в поведении потребителей и бизнеса, обратил внимание стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
«На наш взгляд, если повысится вероятность того, что инфляция окажется существенно ниже этой отметки (менее 3,5%), ЦБ может опустить ставку ниже 4%»,- отметил он. По словам Минко, ожидается, что на заседании в сентябре Центробанк понизит ставку на 25 б. п. до 4,0%.