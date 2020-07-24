Ставке ЦБ пророчат новый минимум

В июне ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 100 б. п. до рекордного минимума – 4,5%. И это сказывается не только на банковских продуктах, но и на облигациях федерального займа. «ОФЗ со сроком погашения 1–2 года торгуются с доходностью 4,3–4,4%, самые короткие выпуски дают 4,1%, – говорит заместитель руководителя отдела инвестиционного консультирования «Тинькофф инвестиции премиум» Евгений Дорофеев. – С одной стороны, это говорит о том, что предстоящее снижение ставки уже почти полностью учтено рынком. С другой – инвесторы не ждут от Банка России дальнейших действий до конца этого года».