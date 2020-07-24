Ставке ЦБ пророчат новый минимум

Ставке ЦБ пророчат новый минимумБанк России сегодня снизит ключевую ставку до исторического рекорда, уверены эксперты
В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке банки продолжили снижать проценты по депозитам. По данным мониторинга регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших банков во второй декаде июля опустилась до 4,55%, тогда как еще в начале этого месяца она составляла 4,63%.
Дешевеют и займы. По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру» в период с 20 по 22 июля 16 банков понизили ставки по разным видам кредитов. Снижение составило от 0,15 до 1,5 п. п. Сильнее всего упали ставки по кредитам наличными в банках за пределами топ-30. Сбербанк, Газпромбанк, «Открытие» и «Уралсиб» снизили ставки по программам рефинансирования и ипотечным программам. Снижение составило от 0,4 п. п.
В июне ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 100 б. п. до рекордного минимума – 4,5%. И это сказывается не только на банковских продуктах, но и на облигациях федерального займа. «ОФЗ со сроком погашения 1–2 года торгуются с доходностью 4,3–4,4%, самые короткие выпуски дают 4,1%, – говорит заместитель руководителя отдела инвестиционного консультирования «Тинькофф инвестиции премиум» Евгений Дорофеев. – С одной стороны, это говорит о том, что предстоящее снижение ставки уже почти полностью учтено рынком. С другой – инвесторы не ждут от Банка России дальнейших действий до конца этого года».
Большинство опрошенных «Ведомостями» банков ожидают нового снижения ключевой ставки. Другой прогноз дают только в «Росгосстрах банке». «Полагаем, что ключевая ставка останется неизменной», – заявила директор по развитию розничного бизнеса банка Марина Дембицкая.
Остальные эксперты ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. «Мы ожидаем, что Банк России снизит ключевую ставку в пятницу на 25 б. п. с риском более значительного снижения, – говорит старший аналитик «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. – Если говорить о тональности заявления ЦБ, то ждем детального обсуждения инфляции следующего, 2021 года». По его мнению, на исход этого года по инфляции уже нельзя повлиять инструментами Центробанка, но следующий год будет «в руках» регулятора.
«Накануне решения по ставке ситуация выглядит очень неоднозначно, – признает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. – Ряд факторов указывают на дефляционные риски, в частности – снижение поступлений по страховым взносам в консолидированный бюджет.
Кроме того, глава ЦБ, выступая недавно в Совете Федерации, подтвердила, что ЦБ еще видит пространство для снижения ставки. С другой стороны, инфляция с начала июля составила 0,4%, что выше наших ожиданий. Темпы прироста розничного кредитования в июне составили 1% от месяца к месяцу, что также выше прогнозов».
Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов – вкладов, потребительских кредитов, ипотеки, говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. «Это окажет существенную помощь экономике, поскольку сделает более доступными кредиты для компаний и граждан, – отмечает он. – Граждане и бизнес получат возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку, снизить свою долговую нагрузку и высвободить ресурсы под потребление и инвестиции. Доступная ипотека будет стимулировать строительство и поможет ускорить выход из экономического спада».
Отечественные финансовые рынки в последние недели больше внимания уделяют обстановке на мировых финансовых площадках и геополитическим новостям, нежели действиям ЦБ, замечает руководитель управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов. «Так, 19 июня регулятор был нацелен на позитивный сюрприз, сохраняя мягкую риторику при снижении ключевой ставки сразу на 100 б. п., – говорит он. – Однако с закрытия торгов 18 июня по текущий момент доходности ОФЗ на среднем и дальнем участках кривой прибавили от 15 до 30 б. п., а рубль потерял 2,4% стоимости против доллара США – это второй по слабости результат среди валют развивающихся стран».
В сентябре – октябре инфляция может ускориться до 4%, считает начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС брокера» Сергей Кучин. И тогда ЦБ, возможно, возьмет паузу и сохранит ставку до конца 2020 г. «Так как потенциал снижения ставки ограничен, вероятно, банки не будут еще раз понижать ставки по ипотеке, а вот по вкладам могут снизить еще», – отмечает он.
В АКРА дальнейшего заметного снижения банковских ставок не ожидают ни по кредитам, ни по депозитам. «При имеющемся уровне ставок по депозитам отмечается достаточно высокая чувствительность со стороны вкладчиков к дальнейшему их изменению, и новое снижение может привести к нежелательным для банков оттокам клиентских средств, – говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. – В части выдаваемых кредитов в настоящее время эффект понижения ключевой ставки нивелируется возрастающей премией за риск из-за ухудшения экономических условий. Поэтому снижение ставок по кредитам, вероятно, можно будет увидеть только в наименее рискованных секторах рынка».