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ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. впервые за пять лет

Снижения ставки до 4,5% ждали и рынок, и экономисты
Артем Гирш Светлана Ястребова
Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 1 п. п. до 4,5% – это самое резкое снижение за один шаг с начала 2015 г. Это наименьшее значение ставки минимум с сентября 2013 г., указывают данные на сайте ЦБ.

Его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина давала несколько сигналов о потенциальном решительном смягчении денежно-кредитной политики после прошлого заседания совета в апреле.

Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось. Это связано с длительностью ограничительных мер в России и в мире, поясняет ЦБ. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. По прогнозу регулятора, есть риск «значимого отклонения» инфляции вниз от цели 4% в 2021 г. Решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%, говорится в сообщении ЦБ.

Аналитики ждут снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт

Столь резкого снижения за один шаг не было с 2015 года

Мнения аналитиков о продолжении цикла снижения ставки разделились. Некоторые считают, что Центробанк пока остановится на 4,5%. «На большее снижение он [ЦБ] вряд ли пойдет и вряд ли будет рассматривать переход к отрицательной реальной ключевой ставке. Благоприятная макроэкономическая ситуация позволила ЦБ не прибегать к обычному, стандартному методу повышения ставки для того, чтобы защитить рубль и удержать инвестиции, а пойти на существенное снижение ставки, чтобы стимулировать дальнейший рост экономики», – заявлял президент ВТБ Андрей Костин. С ним соглашались экономисты «Ренессанс капитала». 

Однако некоторые аналитики допускали и продолжение цикла снижения ставки. Если инфляция стабилизируется на уровне целевых 4%, то эти же 4% станут пределом снижения ставки, а если инфляция закрепится на уровне ниже, то ниже может оказаться и ставка, говорил главный экономист ING Дмитрий Долгин. Инфляция в мае снизилась до 3% с 3,1% в апреле, по данным Росстата. Основные причины замедления инфляции – подавленный из-за эпидемии спрос и укрепление рубля на фоне восстановления цен на нефть, отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. 

ЦБ заложил в свой прогноз среднегодовую инфляцию за 2020 г. на уровне 3,8–4,8%, а Минэкономразвития – целевые 4%. Но по обновленной версии прогноза Минэкономразвития инфляция будет ниже – 3,5%, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных