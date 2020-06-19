ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. впервые за пять лет

Однако некоторые аналитики допускали и продолжение цикла снижения ставки. Если инфляция стабилизируется на уровне целевых 4%, то эти же 4% станут пределом снижения ставки, а если инфляция закрепится на уровне ниже, то ниже может оказаться и ставка, говорил главный экономист ING Дмитрий Долгин. Инфляция в мае снизилась до 3% с 3,1% в апреле, по данным Росстата. Основные причины замедления инфляции – подавленный из-за эпидемии спрос и укрепление рубля на фоне восстановления цен на нефть, отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.