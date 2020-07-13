ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки

«Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения», – сказала она. Председатель ЦБ отметила, что снижение ставки в большей степени влияет на краткосрочные ставки, тогда как долгосрочные меняются меньше, что делает для людей более привлекательными долгосрочные депозиты, а для банков – долгосрочные кредиты.