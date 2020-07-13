ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки
Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Совете Федерации, пишет ТАСС.
«Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения», – сказала она. Председатель ЦБ отметила, что снижение ставки в большей степени влияет на краткосрочные ставки, тогда как долгосрочные меняются меньше, что делает для людей более привлекательными долгосрочные депозиты, а для банков – долгосрочные кредиты.
19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 1 п. п. до 4,5%, это самое низкое значение с сентября 2013 г. и самое резкое снижение за один шаг с начала 2015 г. 16 июня стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко заявлял, что ожидает снижения ставки до 4% в течение 2020 г. По варианту прогноза, предусматривавшему изменение ставки в июне ниже 5%, дальнейшее снижение может быть проведено уже в июле.
В день снижения ставки Набиуллина заявила, что допускает как паузу в ее изменении, так и дальнейшее снижение. Целесообразность снижения ставки, по ее словам, зависит от уточнения прогнозов и от информации, которую будет получать регулятор.