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ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки

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Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Совете Федерации, пишет ТАСС.

«Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения», – сказала она. Председатель ЦБ отметила, что снижение ставки в большей степени влияет на краткосрочные ставки, тогда как долгосрочные меняются меньше, что делает для людей более привлекательными долгосрочные депозиты, а для банков – долгосрочные кредиты.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 1 п. п. до 4,5%, это самое низкое значение с сентября 2013 г. и самое резкое снижение за один шаг с начала 2015 г. 16 июня стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко заявлял, что ожидает снижения ставки до 4% в течение 2020 г. По варианту прогноза, предусматривавшему изменение ставки в июне ниже 5%, дальнейшее снижение может быть проведено уже в июле.

Ранее по теме: ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. впервые за пять лет

В день снижения ставки Набиуллина заявила, что допускает как паузу в ее изменении, так и дальнейшее снижение. Целесообразность снижения ставки, по ее словам, зависит от уточнения прогнозов и от информации, которую будет получать регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных