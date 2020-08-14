Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния

Причина дефицита – растущие расходы при снижающихся доходах. По данным Минфина, расходы федерального бюджета по итогам января – июля составили 60,6% от их общего объема, запланированного на 2020 г. в целом (11,92 трлн руб.), а доходы только 50,5% (10,39 трлн руб.). Из-за пандемии расходы на здравоохранение были внепланово увеличены вдвое, межбюджетные трансферты – на 63,8%, расходы на национальную экономику и социальную политику – на 30,2 и 28,5% соответственно. Расходы выросли по всем статьям бюджета, за исключением трат на обслуживание государственного и муниципального долга, которые снизились на 3,3%. При этом доходы заметно отстают от прогнозных показателей: ФНС за первое полугодие выполнила годовой план лишь на 40,7%, Федеральная таможенная служба – чуть больше чем на треть (37,3%).