Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния

Правительство боится распечатывать фонд национального благосостоянияВместо этого Минфин наращивает государственный долг
По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином. Дефицит растет быстро – по итогам шести месяцев он составлял всего 823 млрд руб., т. е. за июль дисбаланс доходов и расходов увеличился на 80%.
Причина дефицита – растущие расходы при снижающихся доходах. По данным Минфина, расходы федерального бюджета по итогам января – июля составили 60,6% от их общего объема, запланированного на 2020 г. в целом (11,92 трлн руб.), а доходы только 50,5% (10,39 трлн руб.). Из-за пандемии расходы на здравоохранение были внепланово увеличены вдвое, межбюджетные трансферты – на 63,8%, расходы на национальную экономику и социальную политику – на 30,2 и 28,5% соответственно. Расходы выросли по всем статьям бюджета, за исключением трат на обслуживание государственного и муниципального долга, которые снизились на 3,3%. При этом доходы заметно отстают от прогнозных показателей: ФНС за первое полугодие выполнила годовой план лишь на 40,7%, Федеральная таможенная служба – чуть больше чем на треть (37,3%).