Силуанов: размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

Силуанов отметил, что ситуация является обычной практикой и характерна для большинства стран, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и в десятки раз. Он привел прогноз МВФ по увеличению уровня мирового госдолга на 18,7 п. п. до 101,5% глобального ВВП. При этом госдолг развитых стран вырастет на 26 п. п. до 131,2% ВВП, а госдолг развивающихся стран — на 10,7 п. п. до 63,1% ВВП.