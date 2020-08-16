Дефицит бюджета может оказаться ниже официальных прогнозов

Некоторые эксперты полагают, что дефицит бюджета к концу года может не сократиться, а вырасти по сравнению с прогнозами Минфина. «На мой взгляд, официальные оценки около 5% от ВВП – более-менее реалистичные оценки, но может быть и хуже», – предупреждает директор Института стратегических исследований ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он указывает, что оптимистичные оценки строятся на ожиданиях восстановления спроса на нефть. А высокая цена за баррель поддерживается надеждой на возобновление авиаперевозок на прежнем уровне. «На самом деле мировой спрос на нефть не восстановится, даже если не будет второй волны пандемии, – уверен Николаев. – Буквально с осени это станет более очевидным и будет толкать цены на нефть вниз». В результате, по мнению эксперта, к концу года дефицит бюджета может вырасти и до 8% ВВП.