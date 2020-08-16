Дефицит бюджета может оказаться ниже официальных прогнозов

Дефицит бюджета может оказаться ниже официальных прогнозовРасходы бюджета сохраняются ниже прогнозов, а цены на нефть – выше ожиданий Минфина
Дефицит бюджета по итогам года может оказаться ниже оценок Минфина, несмотря на заметный рост расходов правительства в июле. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка. По их расчетам, дефицит окажется на уровне 4 трлн руб. при условии, что второй волны кризиса не будет и, соответственно, удастся избежать новых карантинных ограничений и падения цен на нефть в связи с обвалом спроса.
Согласно последнему официальному прогнозу, дефицит бюджета по итогам года составит 5 трлн руб. (или 5% ВВП) при цене на нефть на уровне $39 за баррель. Но 5% ВВП – это оценка по верхней границе, «возможно, будет поменьше», отмечал замминистра финансов Владимир Колычев.
С тем, что дефицит окажется «поменьше», согласен аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Он отмечает, что расчет Минфина строился при условии исполнения расходов на 23 трлн руб., но само ведомство считает, что они будут меньше. А цена на нефть уже превысила минфиновский прогноз и имеет все шансы продолжить рост.
В настоящее время по итогам семи месяцев дефицит бюджета достиг 1,5 трлн руб., из них 700 млрд руб. – только в июле. Это связано с активным наращиванием расходов: более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как последние три года прирост не превышал 5%. Более половины роста расходов произошло за счет социальных выплат – например, малоимущим семьям и безработным. Деньги идут на антикризисные программы и трансферты регионам на закрытие их выпадающих доходов. При этом доходы бюджета упали на 9%.
12,5%
ВВП составят ненефтегазовые доходы бюджета с учетом дополнительных доходов от сделки со Сбербанком
Однако это не выглядит критичным. «Серьезную поддержку оказала сделка по продаже Сбербанка, – отмечает Мурашов. – Без этого падение доходов составило бы 20%». Ненефтегазовые доходы, НДС и акцизы в последние месяцы показывают рост, несмотря на кризис. Их падение в июле на 2% аналитик называет символическим.
Впрочем, многие аналитики не склонны к оптимизму. Эксперты НИУ ВШЭ, как и Минфин, ожидают дефицита бюджета по итогам года на уровне 5% ВВП. За первое полугодие расходы бюджета выросли на 28%, подсчитали эксперты. В том числе затраты на здравоохранение увеличились более чем в 2 раза по сравнению с первым полугодием 2019 г., а расходы на межбюджетные трансферты – на 64%. Рост трат на национальную экономику составил 26%, а на социальную политику – 31%. Доходы бюджета, по оценке НИУ ВШЭ, за первые шесть месяцев упали на 12% с учетом сделки по Сбербанку. При этом нефтегазовые доходы сократились на 35% (во II квартале – на 60%).
Некоторые эксперты полагают, что дефицит бюджета к концу года может не сократиться, а вырасти по сравнению с прогнозами Минфина. «На мой взгляд, официальные оценки около 5% от ВВП – более-менее реалистичные оценки, но может быть и хуже», – предупреждает директор Института стратегических исследований ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он указывает, что оптимистичные оценки строятся на ожиданиях восстановления спроса на нефть. А высокая цена за баррель поддерживается надеждой на возобновление авиаперевозок на прежнем уровне. «На самом деле мировой спрос на нефть не восстановится, даже если не будет второй волны пандемии, – уверен Николаев. – Буквально с осени это станет более очевидным и будет толкать цены на нефть вниз». В результате, по мнению эксперта, к концу года дефицит бюджета может вырасти и до 8% ВВП.