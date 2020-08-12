Минфин оценил дефицит бюджета России за январь ‒ июль в 1,5 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета России в январе ‒ июле 2020 г. составил 1,52 трлн руб., следует из предварительной оценки Минфина.
Министерство в своих расчетах учло объем поступивших доходов, которые составили почти 10,4 трлн руб., или 50,5% от общего объема доходов федерального бюджета, запланированных на 2020 г.
По информации министерства, исполнение расходов составило 11,9 трлн руб., или 60,6% от общего объема расходов федерального бюджета, утвержденного на 2020 г.
Ранее Росстат сообщил, что ВВП России в натуральном выражении снизился во II квартале 2020 г. на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минэкономразвития предсказывало падение на 9,6%.