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Минфин оценил дефицит бюджета России за январь ‒ июль в 1,5 трлн рублей

Ведомости

Дефицит федерального бюджета России в январе ‒ июле 2020 г. составил 1,52 трлн руб., следует из предварительной оценки Минфина.

Министерство в своих расчетах учло объем поступивших доходов, которые составили почти 10,4 трлн руб., или 50,5% от общего объема доходов федерального бюджета, запланированных на 2020 г.

По информации министерства, исполнение расходов составило 11,9 трлн руб., или 60,6% от общего объема расходов федерального бюджета, утвержденного на 2020 г.

Ранее Росстат сообщил, что ВВП России в натуральном выражении снизился во II квартале 2020 г. на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минэкономразвития предсказывало падение на 9,6%.

Ранее по теме: Российский ВВП упал меньше прогнозов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных