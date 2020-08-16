Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич выделяет несколько групп регионов, которые сильнее всего пострадали от пандемии, на основе данных по динамике промпроизводства за первое полугодие. «Это, во-первых, регионы, экономика которых работает на экспорт угля, металлов, углеводородов. Например, очень плохи дела в Кемеровской области, где из-за падения экспорта упала добыча угля. Во-вторых, это регионы, производства в которых ориентированы на внутренний рынок, где резко упал спрос. Тут и Ульяновская, Самарская, Нижегородская, Калининградская области с автопромом, и Костромская область с ювелиркой, и Якутия с алмазами – там падение промышленности составило 9%», – пояснила «Ведомостям» Зубаревич. Также, по ее словам, уровень жизни снизился там, где большую долю в экономике занимает сектор услуг: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге.