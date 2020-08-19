Долги по зарплатам снизились

Долги по зарплатам снизилисьПотому что компании, задолжавшие своим работникам, не могут получить господдержку
В июле просроченная задолженность по зарплатам в России снизилась на 0,8% до 2,17 млрд руб., сообщил Росстат. Для сравнения: еще три года назад объем «зажатых» работодателями средств превышал 4 млрд руб. «Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2020 г. на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 967,5 млн руб. (44,5%), в 2019 г. – 481,8 млн руб. (22,1%), в 2018 г. и ранее – 727,4 млн руб. (33,4%)», – уточнили в Росстате.
Всего проблемы со своевременным получением зарплаты сейчас есть менее чем у 1% работников российских предприятий. Правда, в Росстате подчеркивают, что в обследование не включали сотрудников малых организаций. Почти половина задолженности образовалась на промышленных предприятиях (49%). Кроме того, проблемы со своевременным получением зарплаты возникают в добывающих отраслях (18%), строительстве (13%), транспорте (7%), сельском хозяйстве и лесозаготовках (по 5%). Среди субъектов Федерации больше всего задержек зарплат зафиксировано в Кемеровской области – на нее приходится четверть всей просроченной задолженности (584 млн руб.). В число проблемных регионов также вошли Псковская область (долг – 104,3 млн) и Красноярский край (98,3 млн).
Директор региональной программы независимого Института социальной политики Наталья Зубаревич объясняет лидерство Кемеровской области по зарплатным долгам проблемами в угольной промышленности. «У угольщиков проблемы с продажами. Экспорт на Запад резко сократился, и его полностью не смогли компенсировать поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», – отмечает экономист. Красноярский край также один из основных угледобывающих субъектов. «Однако там работают в основном крупные компании, которые вряд ли позволят себе рост просрочек по зарплатам», – подчеркивает Зубаревич.
Долгов по зарплатам нет в Чечне, Адыгее, Тюменской области и на Алтае. В Москве суммарная задолженность по заработной плате составляет 64,1 млн руб., в Санкт-Петербурге – 56,6 млн. По оценке Росстата, 99% всех долгов по зарплатам сформировалось из-за нехватки собственных средств у предприятий. Вторая причина задержек – несвоевременное получение трансфертов из федерального или региональных бюджетов.
Всплеск задержек зарплат в России был зафиксирован в мае этого года – тогда задолженность достигла в сумме 2,4 млрд руб. По словам доктора экономических наук, сотрудника НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, это вполне понятно: карантинные меры были в самом разгаре, а господдержка еще не заработала в полной мере. При этом, отмечает Зубаревич, в отличие от прошлых кризисов российские компании даже в разгар пандемии не злоупотребляли невыплатами зарплат. «Такое поведение было распространено в 90-е, но сейчас в большинстве своем бизнес себе этого не позволяет, поэтому и цифры у Росстата совсем небольшие», – отмечает Зубаревич. По словам Смирнова, снижение расходов на оплату труда, вызванное последствиями пандемии, сейчас происходит за счет изменений условий работы: перевода сотрудников на неполную занятость, сокращения премий, отправки людей в отпуск и на больничный.
Смирнов уверен, что ощутимого роста просрочек по зарплатам в ближайшем будущем не будет благодаря требованиям, установленным для получения государственной поддержки. «Рассчитывать на господдержку сегодня могут лишь те компании, которые не увольняют сотрудников и не задерживают выплату зарплат. Поэтому ни бизнес, ни госструктуры не будут наращивать зарплатные долги», – резюмирует экономист.