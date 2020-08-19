Долги по зарплатам снизились

Всплеск задержек зарплат в России был зафиксирован в мае этого года – тогда задолженность достигла в сумме 2,4 млрд руб. По словам доктора экономических наук, сотрудника НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, это вполне понятно: карантинные меры были в самом разгаре, а господдержка еще не заработала в полной мере. При этом, отмечает Зубаревич, в отличие от прошлых кризисов российские компании даже в разгар пандемии не злоупотребляли невыплатами зарплат. «Такое поведение было распространено в 90-е, но сейчас в большинстве своем бизнес себе этого не позволяет, поэтому и цифры у Росстата совсем небольшие», – отмечает Зубаревич. По словам Смирнова, снижение расходов на оплату труда, вызванное последствиями пандемии, сейчас происходит за счет изменений условий работы: перевода сотрудников на неполную занятость, сокращения премий, отправки людей в отпуск и на больничный.