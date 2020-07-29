Урбанисты поспорили о роли деревни

«Большие города теряют привлекательность, – сообщил Андрей Максимов из РАНХиГС. – За время эпидемии спрос на аренду загородного жилья вырос на 213%, интерес к индивидуальному строительству – на 11%. Даже если считать, что рост аренды носит краткосрочный характер, готовность людей строить себе дома за городом – более фундаментальный показатель». Максимов уверен, что переход офисных работников на дистанционный формат ослабит их связь с мегаполисом. Компактность малого города, хорошая экология, относительная дешевизна жизни за пределами Москвы будут мотивировать их к переезду.