Урбанисты поспорили о роли деревни

Урбанисты поспорили о роли деревниКак COVID-19 повлияет на судьбу крупных городов
Сообщество урбанистов разделилось на романтиков и скептиков, а камень преткновения – влияние COVID-19 на судьбу городов. Интеллектуальный ринг по этому поводу на днях провел Экспертный совет по малым территориям, собрав представителей научных центров и социологических служб.
«Большие города теряют привлекательность, – сообщил Андрей Максимов из РАНХиГС. – За время эпидемии спрос на аренду загородного жилья вырос на 213%, интерес к индивидуальному строительству – на 11%. Даже если считать, что рост аренды носит краткосрочный характер, готовность людей строить себе дома за городом – более фундаментальный показатель». Максимов уверен, что переход офисных работников на дистанционный формат ослабит их связь с мегаполисом. Компактность малого города, хорошая экология, относительная дешевизна жизни за пределами Москвы будут мотивировать их к переезду.