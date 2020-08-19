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Развитым странам угрожает нашествие мигрантов

Долговой кризис приведет к росту безработицы в бедных странах и миллионам беженцев
Александра Кошкина
Новая волна мигрантов угрожает развитым странам /JORGE GUERRERO / AFP

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц и начальник Отдела глобального экономического мониторинга ООН Хамид Рашид подготовили для Центра изучения экономической политики (CEPR) доклад, в котором предупредили о надвигающемся долговом кризисе в развивающихся странах, результатом которого станет новый глобальный кризис – миграционный. «На данный момент мир столкнулся с двумя взаимосвязанными рисками – пандемией и кризисом, вызванным ограничением экономической деятельности, – отмечают авторы. – Если развитые страны способны пережить эту встряску, то над развивающимися государствами нависает еще одна проблема – долговая».

Снижение экспортной выручки из-за распространения COVID-19 – основная причина долгового кризиса, который может разразиться в 111 странах со средним и низким уровнем доходов, где проживает порядка 70% беднейшего населения мира. Совокупный внешний долг этих стран за последнее десятилетие увеличился более чем вдвое: с $600 млрд в 2008 г. до $1,3 трлн в 2018 г. Основным источником средств на обслуживание долговых обязательств для них служит выручка от экспорта сырья, а она в этом году сократится как минимум на 20%. «Для сравнения – в кризисном 2009 году сырьевой экспорт снизился только на 5%», – указывают Стиглиц и Рашид.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных