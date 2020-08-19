Развитым странам угрожает нашествие мигрантов

Развитым странам угрожает нашествие мигрантовДолговой кризис приведет к росту безработицы в бедных странах и миллионам беженцев
Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц и начальник Отдела глобального экономического мониторинга ООН Хамид Рашид подготовили для Центра изучения экономической политики (CEPR) доклад, в котором предупредили о надвигающемся долговом кризисе в развивающихся странах, результатом которого станет новый глобальный кризис – миграционный. «На данный момент мир столкнулся с двумя взаимосвязанными рисками – пандемией и кризисом, вызванным ограничением экономической деятельности, – отмечают авторы. – Если развитые страны способны пережить эту встряску, то над развивающимися государствами нависает еще одна проблема – долговая».
Снижение экспортной выручки из-за распространения COVID-19 – основная причина долгового кризиса, который может разразиться в 111 странах со средним и низким уровнем доходов, где проживает порядка 70% беднейшего населения мира. Совокупный внешний долг этих стран за последнее десятилетие увеличился более чем вдвое: с $600 млрд в 2008 г. до $1,3 трлн в 2018 г. Основным источником средств на обслуживание долговых обязательств для них служит выручка от экспорта сырья, а она в этом году сократится как минимум на 20%. «Для сравнения – в кризисном 2009 году сырьевой экспорт снизился только на 5%», – указывают Стиглиц и Рашид.