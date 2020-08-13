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«Все, чем мы гордились, оказалось под сомнением»

Эксперты поспорили, какой будет жизнь после пандемии
Любовь Маврина
Проблемы, с которыми столкнулся мир в пандемию, не новы, но раньше власти старались не обращать на них внимания /РИА Новости

Пандемия поставила перед всеми странами мира вопросы не столько экономического, сколько ценностного характера: выяснилось, что граждан уже можно легко контролировать – это относительно просто и не так уж дорого, и потом, это выгодно, хоть и не всем. Это, а также другие последствия эпидемии COVID-19 обсудили участники общеакадемического онлайн-семинара «Влияние эпидемиологического кризиса на экономическое развитие», организованного Центром изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС.

Пандемия коронавируса – это новый опыт, с которым пришлось столкнуться правительствам большинства стран мира. Все они по-разному пережили как период пиковых значений заболеваемости, так и связанные с этим экономические проблемы. Например, в США по итогам года ожидают дефицита бюджета в 15%, неофициальный долг уже оценивается в $23 трлн, от коронавируса скончалось 160 000 человек, растет фискальная дыра в бюджете из-за снижения налоговых платежей, прокатилась волна банкротств, отметил профессор Бостонского университета Лоуренс Котликофф. Россия на этом фоне выглядит островком стабильности – с относительно небольшим падением ВВП во II квартале (-8,5%), доходов населения (-8%), с сокращением промышленности (-8,5%) и хорошими перспективами отыграть значительную долю этого снижения уже в этом году.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных