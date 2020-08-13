«Все, чем мы гордились, оказалось под сомнением»Эксперты поспорили, какой будет жизнь после пандемии
Пандемия поставила перед всеми странами мира вопросы не столько экономического, сколько ценностного характера: выяснилось, что граждан уже можно легко контролировать – это относительно просто и не так уж дорого, и потом, это выгодно, хоть и не всем. Это, а также другие последствия эпидемии COVID-19 обсудили участники общеакадемического онлайн-семинара «Влияние эпидемиологического кризиса на экономическое развитие», организованного Центром изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС.
Пандемия коронавируса – это новый опыт, с которым пришлось столкнуться правительствам большинства стран мира. Все они по-разному пережили как период пиковых значений заболеваемости, так и связанные с этим экономические проблемы. Например, в США по итогам года ожидают дефицита бюджета в 15%, неофициальный долг уже оценивается в $23 трлн, от коронавируса скончалось 160 000 человек, растет фискальная дыра в бюджете из-за снижения налоговых платежей, прокатилась волна банкротств, отметил профессор Бостонского университета Лоуренс Котликофф. Россия на этом фоне выглядит островком стабильности – с относительно небольшим падением ВВП во II квартале (-8,5%), доходов населения (-8%), с сокращением промышленности (-8,5%) и хорошими перспективами отыграть значительную долю этого снижения уже в этом году.