Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

По словам президента, одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса, после чего у нее два дня была температура. «Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день – 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо», – рассказал президент.