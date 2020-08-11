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Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

По словам президента, одна из его дочерей уже сделала прививку российским препаратом
Анастасия Шинкеева
Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Вакцина работает «достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошла все необходимые проверки», отметил президент.

«Я знаю, что эта вакцина, как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет», – рассказал Путин.

По словам президента, одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса, после чего у нее два дня была температура. «Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день – 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо», – рассказал президент.

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Президент выразил надежду, что в ближайшее время будет начат массовый выпуск препарата, при этом вакцинация будет добровольной.

По результатам клинических испытаний вакцина показала «высокую эффективность и безопасность», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, у всех добровольцев выработались антитела к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. «Очень надеемся, что в конце августа – сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категорией для вакцинирования которой станут, как мы надеемся, медицинские работники», – сказала она.

Испытания вакцины от центра им. Гамалеи проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По их итогам у испытуемых выработался иммунитет, побочных эффектов не было, сообщали в Минобороны. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил «Вектор».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных