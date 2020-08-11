Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусаПо словам президента, одна из его дочерей уже сделала прививку российским препаратом
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Вакцина работает «достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошла все необходимые проверки», отметил президент.
«Я знаю, что эта вакцина, как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет», – рассказал Путин.
По словам президента, одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса, после чего у нее два дня была температура. «Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день – 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо», – рассказал президент.
Президент выразил надежду, что в ближайшее время будет начат массовый выпуск препарата, при этом вакцинация будет добровольной.
По результатам клинических испытаний вакцина показала «высокую эффективность и безопасность», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, у всех добровольцев выработались антитела к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. «Очень надеемся, что в конце августа – сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категорией для вакцинирования которой станут, как мы надеемся, медицинские работники», – сказала она.
Испытания вакцины от центра им. Гамалеи проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По их итогам у испытуемых выработался иммунитет, побочных эффектов не было, сообщали в Минобороны. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил «Вектор».