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Минздрав попросил отложить регистрацию первой вакцины от коронавируса

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Министерству здравоохранения необходимо отложить регистрацию первой вакцины от коронавируса до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний, говорится в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко (есть в распоряжении РБК).

Как сказано в письме, участие в испытаниях разрабатываемой Национальным центром имени Гамалеи приняли менее 100 человек, а в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах. Таким образом, на данный момент ничего не известно о том, каким будет качество препарата: нет никаких данных о безопасности вакцины для пожилых людей, которых хотят привить в первую очередь, также нет информации о том, каким будет массовое производство вакцины, отмечают в АОКИ.

Стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины в организации считают героической парадигмой пионеров вакцинации, «которую сегодня не одобрил бы ни один комитет по этике».

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В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова назвала две самые перспективные вакцины от COVID-19 в России. Первая разработана центром им. Гамалеи и Минобороны, вторая – научным центром «Вектор». Ранее Мурашко заявил, что вакцину от центра Гамалеи сперва получат медики и учителя. Для всех россиян она станет доступной в октябре. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных