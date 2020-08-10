Минздрав попросил отложить регистрацию первой вакцины от коронавируса
Министерству здравоохранения необходимо отложить регистрацию первой вакцины от коронавируса до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний, говорится в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко (есть в распоряжении РБК).
Как сказано в письме, участие в испытаниях разрабатываемой Национальным центром имени Гамалеи приняли менее 100 человек, а в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах. Таким образом, на данный момент ничего не известно о том, каким будет качество препарата: нет никаких данных о безопасности вакцины для пожилых людей, которых хотят привить в первую очередь, также нет информации о том, каким будет массовое производство вакцины, отмечают в АОКИ.
Стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины в организации считают героической парадигмой пионеров вакцинации, «которую сегодня не одобрил бы ни один комитет по этике».
В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова назвала две самые перспективные вакцины от COVID-19 в России. Первая разработана центром им. Гамалеи и Минобороны, вторая – научным центром «Вектор». Ранее Мурашко заявил, что вакцину от центра Гамалеи сперва получат медики и учителя. Для всех россиян она станет доступной в октябре. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.