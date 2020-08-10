Минздрав попросил отложить регистрацию первой вакцины от коронавируса

Как сказано в письме, участие в испытаниях разрабатываемой Национальным центром имени Гамалеи приняли менее 100 человек, а в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах. Таким образом, на данный момент ничего не известно о том, каким будет качество препарата: нет никаких данных о безопасности вакцины для пожилых людей, которых хотят привить в первую очередь, также нет информации о том, каким будет массовое производство вакцины, отмечают в АОКИ.