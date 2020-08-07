В Минздраве назвали первых получателей вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от Центра Гамалеи проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По их итогам у испытуемых выработался иммунитет, побочных эффектов не было, сообщали в Минобороны. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил «Вектор». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что производство вакцин от центров может начаться осенью этого года.