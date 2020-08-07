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В Минздраве назвали первых получателей вакцины от коронавируса

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Первыми вакциной от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, будут привиты медицинские работники и пожилые люди, рассказал «РИА Новостям» заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

«Регистрация вакцины будет 12 августа. Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», – сказал Гриднев в Уфе на открытии корпуса онкоцентра. Оценивать эффективность вакцины, по его словам, можно будет после формирования популяционного иммунитета.

1 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что вакцинация от центра Гамалеи начнется с медиков и учителей. Для всех россиян ее планируют начать в октябре, отмечал министр.

Ранее по теме: Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Испытания вакцины от Центра Гамалеи проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По их итогам у испытуемых выработался иммунитет, побочных эффектов не было, сообщали в Минобороны. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил «Вектор». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что производство вакцин от центров может начаться осенью этого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных