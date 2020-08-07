В Минздраве назвали первых получателей вакцины от коронавируса
Первыми вакциной от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, будут привиты медицинские работники и пожилые люди, рассказал «РИА Новостям» заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
«Регистрация вакцины будет 12 августа. Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», – сказал Гриднев в Уфе на открытии корпуса онкоцентра. Оценивать эффективность вакцины, по его словам, можно будет после формирования популяционного иммунитета.
1 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что вакцинация от центра Гамалеи начнется с медиков и учителей. Для всех россиян ее планируют начать в октябре, отмечал министр.
Испытания вакцины от Центра Гамалеи проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По их итогам у испытуемых выработался иммунитет, побочных эффектов не было, сообщали в Минобороны. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил «Вектор». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что производство вакцин от центров может начаться осенью этого года.