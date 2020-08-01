Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Испытания вакцины, разработанной в НИЦЭМ им. Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что производство вакцин от Центра Гамалеи и «Вектора» может начаться осенью этого года.