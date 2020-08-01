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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Вакцинацию начнут с медиков и учителей, для остальных она станет доступна в октябре
Артем Гирш
Reuters

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». Вакцинацию начнут с медиков и учителей. Для всех россиян ее планируют начать в октябре.

«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться <...> Начнется параллельно с вакцинации особых групп – это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», – рассказал Мурашко.

Испытания вакцины, разработанной  в НИЦЭМ им. Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что производство вакцин от Центра Гамалеи и «Вектора» может начаться осенью этого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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