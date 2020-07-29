Голикова назвала сроки начала производства вакцин от коронавируса

Голикова назвала сроки начала производства вакцин от коронавирусаПроизводство двух перспективных препаратов может начаться осенью
В России есть минимум две перспективные вакцины против коронавируса, разработанные Государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИЦЭМ им. Гамалеи. Производство обеих вакцин может начаться осенью этого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на дистанционном совещании по санитарно-эпидемической ситуации с участием президента Владимира Путина.
По словам Голиковой, вакцина, которая разработана центром «Вектор», будет зарегистрирована в сентябре, а первую партию планируется произвести в октябре. Вакцину, которую разрабатывает Институт им. Гамалеи, планируют зарегистрировать в августе, производство начать в сентябре текущего года, сказала вице-премьер.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, министерство выдало 30 разрешений на проведение тестирования лекарств против коронавируса. Сейчас зарегистрировано три отечественных противовирусных препарата, и ожидается, что две вакцины в ближайшее время получат разрешение на клинические испытания.
Ранее заведующий лабораторией Государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов заявил, что массовое производство вакцины от коронавируса планируется начать в конце 2020 г. ‒ начале 2021 г. Сейчас в центре «Вектор» проходит первый этап клинических испытаний вакцины.
Испытания вакцины, разработанной в НИЦЭМ им. Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко.