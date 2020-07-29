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Голикова назвала сроки начала производства вакцин от коронавируса

Производство двух перспективных препаратов может начаться осенью
Татьяна Морозова
Григорий Сысоев / РИА

В России есть минимум две перспективные вакцины против коронавируса, разработанные Государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИЦЭМ им. Гамалеи. Производство обеих вакцин может начаться осенью этого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на дистанционном совещании по санитарно-эпидемической ситуации с участием президента Владимира Путина. 

По словам Голиковой, вакцина, которая разработана центром «Вектор», будет зарегистрирована в сентябре, а первую партию планируется произвести в октябре. Вакцину, которую разрабатывает Институт им. Гамалеи, планируют зарегистрировать в августе, производство начать в сентябре текущего года, сказала вице-премьер. 

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, министерство выдало 30 разрешений на проведение тестирования лекарств против коронавируса. Сейчас зарегистрировано три отечественных противовирусных препарата, и ожидается, что две вакцины в ближайшее время получат разрешение на клинические испытания.

Ранее по теме: «Вектор» назвал срок начала массового производства вакцины от коронавируса

Ранее заведующий лабораторией Государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов заявил, что массовое производство вакцины от коронавируса планируется начать в конце 2020 г. ‒ начале 2021 г. Сейчас в центре «Вектор» проходит первый этап клинических испытаний вакцины. 

Испытания вакцины, разработанной  в НИЦЭМ им. Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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