Голикова назвала сроки начала производства вакцин от коронавируса

В России есть минимум две перспективные вакцины против коронавируса, разработанные Государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИЦЭМ им. Гамалеи. Производство обеих вакцин может начаться осенью этого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на дистанционном совещании по санитарно-эпидемической ситуации с участием президента Владимира Путина.