«Вектор» назвал срок начала массового производства вакцины от коронавируса
Массовое производство вакцины о коронавируса, разработанной государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», может начаться в конце 2020 г. — начале 2021 г., сообщил заведующий лабораторией центра Ильназ Иматдинов телеканалу «Россия-24».
Сейчас в центре «Вектор» проходит первый этап клинических испытаний вакцины. По словам Иматдинова, разработанный препарат не вызывает нежелательных реакции. Он «безопасен, эффективен и применим в дальнейшем». По оценке ученого, препарат позволит сформировать эффективную защиту, так как «все данные говорят о том, что вирус очень мало меняется». Иматдинов уточнил, что речь идет о пептидной, синтетической вакцине, которая не несет в себе биоагентов. Сейчас в испытаниях участвуют пять добровольцев. В дальнейшем их количество планируется увеличить до сотни.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Разработка вакцины от COVID-19 также проходит в НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Ее клинические испытания проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По данным источника «Интерфакса», в оборот вакцина может поступить 15 августа.