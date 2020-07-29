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«Вектор» назвал срок начала массового производства вакцины от коронавируса

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Массовое производство вакцины о коронавируса, разработанной государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», может начаться в конце 2020 г. — начале 2021 г., сообщил заведующий лабораторией центра Ильназ Иматдинов телеканалу «Россия-24».

Сейчас в центре «Вектор» проходит первый этап клинических испытаний вакцины. По словам Иматдинова, разработанный препарат не вызывает нежелательных реакции. Он «безопасен, эффективен и применим в дальнейшем». По оценке ученого, препарат позволит сформировать эффективную защиту, так как «все данные говорят о том, что вирус очень мало меняется». Иматдинов уточнил, что речь идет о пептидной, синтетической вакцине, которая не несет в себе биоагентов. Сейчас в испытаниях участвуют пять добровольцев. В дальнейшем их количество планируется увеличить до сотни.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Разработка вакцины от COVID-19 также проходит в НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Ее клинические испытания проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По данным источника «Интерфакса», в оборот вакцина может поступить 15 августа.

Ранее по теме: Центр «Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных