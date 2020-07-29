«Вектор» назвал срок начала массового производства вакцины от коронавируса

Сейчас в центре «Вектор» проходит первый этап клинических испытаний вакцины. По словам Иматдинова, разработанный препарат не вызывает нежелательных реакции. Он «безопасен, эффективен и применим в дальнейшем». По оценке ученого, препарат позволит сформировать эффективную защиту, так как «все данные говорят о том, что вирус очень мало меняется». Иматдинов уточнил, что речь идет о пептидной, синтетической вакцине, которая не несет в себе биоагентов. Сейчас в испытаниях участвуют пять добровольцев. В дальнейшем их количество планируется увеличить до сотни.