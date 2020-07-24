Центр «Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказывал, что вакцина от COVID-19 по итогам клинических испытаний доказала свою эффективность и безопасность. Регистрация первого препарата, по его словам, намечена на август 2020 г. Источник в правительстве сообщал «Интерфаксу», что массовое применение российской вакцины от коронавируса без ограничений станет возможным лишь в январе ‒ феврале 2021 г.