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Центр «Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

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Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение Министерства здравоохранения на клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Первых добровольцев вакцинируют уже 27 июля.

Ранее Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Клинические испытания препарата проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую ‒ 20 июля.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказывал, что вакцина от COVID-19 по итогам клинических испытаний доказала свою эффективность и безопасность. Регистрация первого препарата, по его словам, намечена на август 2020 г. Источник в правительстве сообщал «Интерфаксу», что массовое применение российской вакцины от коронавируса без ограничений станет возможным лишь в январе ‒ феврале 2021 г.

Ранее по теме: Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

По данным оперативного штаба, к 24 июля общее число случаев коронавируса в России достигло более 800 000. С начала пандемии число летальных исходов выросло до 13 892, выздоровели более 580 000 человек.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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