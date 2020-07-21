Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса уже готова, заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию «Аргументы и факты». Специалисты и ученые Национального исследовательского центра уже сделали окончательные оценки результатов испытаний. У всех добровольцев выработался иммунитет к COVID-19. На момент выписки они чувствовали себя нормально, отметил Цаликов.