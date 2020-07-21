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Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса

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Первая российская вакцина от коронавируса уже готова, заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию «Аргументы и факты». Специалисты и ученые Национального исследовательского центра уже сделали окончательные оценки результатов испытаний. У всех добровольцев выработался иммунитет к COVID-19. На момент выписки они чувствовали себя нормально, отметил Цаликов.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую ‒ 20 июля.

Накануне в Минобороны подвели итоги испытаний вакцины на добровольцах. Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты, доктор биологических наук Сергей Борисевич заявил, что ученым еще предстоит «огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата». Когда вакцину запустят в производство, пока неизвестно.

Ранее по теме: Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны помогла выработать антитела к коронавирусу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных