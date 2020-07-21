Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса
Первая российская вакцина от коронавируса уже готова, заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию «Аргументы и факты». Специалисты и ученые Национального исследовательского центра уже сделали окончательные оценки результатов испытаний. У всех добровольцев выработался иммунитет к COVID-19. На момент выписки они чувствовали себя нормально, отметил Цаликов.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую ‒ 20 июля.
Накануне в Минобороны подвели итоги испытаний вакцины на добровольцах. Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты, доктор биологических наук Сергей Борисевич заявил, что ученым еще предстоит «огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата». Когда вакцину запустят в производство, пока неизвестно.