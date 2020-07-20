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Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны помогла выработать антитела к коронавирусу

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У добровольцев, на которых испытывалась вакцина, совместно разработанная Национальным исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи и Минобороны, выработались необходимые антитела в коронавирусу. Об этом сообщил в интервью «Красной звезде» начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты, доктор биологических наук, полковник Сергей Борисевич.

«Уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — сказал Борисевич. Он добавил, что в понедельник, 20 июля, и госпиталя имени Бурденко выпишут вторую группу испытуемых из 20 добровольцев. По словам Борисевича теперь ученым предстоит «огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата».

Доклинические испытания рекомбинаторной вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены на базе 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Собеседник газеты отметил, опыт, достижения и изобретения сотрудников военного НИИ помогли сократить сроки доклинической оценки безопасности и эффективности вакцины. В частности, использовалась разработанная ЦНИИ методология количественной оценки возбудителя и лабораторная модель воспроизводства тяжелого острого респираторного заболевания. «Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против ближневосточного респираторного синдрома (MERS), позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации», — отметил Борисевич по итогам клинических испытаний, участниками которых стали офицеры, прапорщики, военнослужащие, проходящие службу по контракту в войсках радиационной, химической и биологической защиты и медучреждениях Минобороны, и гражданские добровольцы.

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Первую группу добровольцев из 18 человек врачи вакцинировали 18 июня. Девяти испытуемым введен один компонент вакцины, еще девяти – второй. Их нахождение в госпитале завершилось 15 июля. На первой группе волонтеров проверялась безопасность и переносимость вакцины. У всех добровольцев хорошее состояние здоровья, нежелательного действия вакцин не обнаружилось. 13 июля провели повторную вакцинацию второй группы добровольцев по бустерной схеме, компонентом №2 испытываемой вакцины. Первый компонент согласно схеме 20 добровольцев получили 23 июня. Второй компонент вводился через три недели после первого. Цель исследований на второй группе – проверка эффективности и иммуногенности вакцины. Тогда Минобороны сообщало, что «данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса, вызывающего COVID-19».

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По данным оперативного штаба на 19 июля, в России общее число случаев заражения коронавирусом составило 771 546 в 84 регионах. Умерли 12 342 пациентов с COVID-19. За все время эпидемии выздоровели 550 344 человек, продолжают лечение 208 860 больных. В мире с начала пандемии заразились, по данным Университета Джонса Хопкинса на 20 июля, 14 379 446 человек, скончались 603 484, выздоровели 8 082 533.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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