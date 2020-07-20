Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны помогла выработать антитела к коронавирусу

Первую группу добровольцев из 18 человек врачи вакцинировали 18 июня. Девяти испытуемым введен один компонент вакцины, еще девяти – второй. Их нахождение в госпитале завершилось 15 июля. На первой группе волонтеров проверялась безопасность и переносимость вакцины. У всех добровольцев хорошее состояние здоровья, нежелательного действия вакцин не обнаружилось. 13 июля провели повторную вакцинацию второй группы добровольцев по бустерной схеме, компонентом №2 испытываемой вакцины. Первый компонент согласно схеме 20 добровольцев получили 23 июня. Второй компонент вводился через три недели после первого. Цель исследований на второй группе – проверка эффективности и иммуногенности вакцины. Тогда Минобороны сообщало, что «данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса, вызывающего COVID-19».