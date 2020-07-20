Как Moderna стала лидером в создании вакцины от коронавируса

Как Moderna стала лидером в создании вакцины от коронавирусаГендиректор компании Стефан Бансель за семь лет привлек $2,6 млрд под революционную технологию
Первой в мире вакцину от COVID-19 на людях начала испытывать американская компания Moderna. 27 июля должна начаться уже третья фаза испытаний. В первой принимали участие восемь человек, во второй – 45, а теперь вакцину проверят на 30 000 добровольцев и в процессе исследования применят плацебо.
Пока результаты обнадеживают: антитела вырабатываются, побочные эффекты есть, они неприятные, но не вредят здоровью: головная и мышечная боль, повышенная утомляемость, озноб, боль в месте укола.
Побочные эффекты – одна из причин, почему фармацевтические гиганты попробовали и отказались от применяемой Moderna методики, объясняет интернет-издание о медицине и здоровье STAT. Компания пытается создать абсолютно новый способ разработки вакцин и лекарств, в мире пока нет ни одного препарата по этой технологии, одобренного регулятором.
Обычная вакцина изготовляется из убитых или ослабленных вирусов. Moderna делает препарат на основе матричной РНК (мРНК) – чистого генетического материала возбудителя, который создается искусственно. В организме человека клетки, пользуясь полученной мРНК, начинают производить элементы вируса, запуская тем самым оборонительную реакцию иммунной системы. Риск заболеть из-за прививки нулевой – ведь вирус в организм не попадает. Еще одно преимущество этого метода – скорость.
Достаточно расшифровать геном вируса – и вакцину можно разработать и произвести за считанные дни. Упрощенно говоря, в компьютер вводятся данные о вирусе, автоматизированная система перерабатывает ее и на специальном принтере печатает вакцину. Стефан Бансель говорил STAT, что система создана на основе ПО, которое Tesla использует для управления заказами.
Китайские ученые 11 января обнародовали генетическую последовательность SARS-CoV-2. Через 48 часов у Moderna был готов план разработки вакцины. Через 42 дня была выпущена первая партия препарата, а в начале марта приступили к испытаниям на людях. Для сравнения: после вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 гг. потребовалось 20 месяцев, чтобы начать тестирование вакцины.