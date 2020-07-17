Moderna лидирует в гонке создателей вакцины от COVID-19

Первая фаза клинических испытаний препарата mRNA-1273 от Moderna стартовала в середине марта. Внимание СМИ к ним было очень пристальным – это были первые в мире испытания вакцины от нового коронавируса на людях. В конце апреля первые результаты тестов были представлены в Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) вместе с запросом на проведение второй фазы клинических испытаний. А 18 мая Moderna опубликовала релиз, описав результаты первой фазы испытаний экспериментальной вакцины. Было заявлено, что препарат работает, организмы привитых вырабатывают антитела. Фондовый рынок отреагировал бурно, и акции Moderna на NASDAQ в тот же день достигли своего исторического пика в $82,2, подорожав, таким образом, ровно в 4 раза за четыре месяца.