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Moderna лидирует в гонке создателей вакцины от COVID-19

Фондовый рынок воодушевляют даже самые незначительные ее успехи
Иван Чеберко

Акции Moderna Inc., американской биотехнологической компании, 14 июля выросли на 17% после публикации данных по результатам первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Это редкий случай, когда скачок котировок обусловлен информацией, которая новостью уже давно не является.

Первая фаза клинических испытаний препарата mRNA-1273 от Moderna стартовала в середине марта. Внимание СМИ к ним было очень пристальным – это были первые в мире испытания вакцины от нового коронавируса на людях. В конце апреля первые результаты тестов были представлены в Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) вместе с запросом на проведение второй фазы клинических испытаний. А 18 мая Moderna опубликовала релиз, описав результаты первой фазы испытаний экспериментальной вакцины. Было заявлено, что препарат работает, организмы привитых вырабатывают антитела. Фондовый рынок отреагировал бурно, и акции Moderna на NASDAQ в тот же день достигли своего исторического пика в $82,2, подорожав, таким образом, ровно в 4 раза за четыре месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных