Moderna лидирует в гонке создателей вакцины от COVID-19

Moderna лидирует в гонке создателей вакцины от COVID-19Фондовый рынок воодушевляют даже самые незначительные ее успехи
Акции Moderna Inc., американской биотехнологической компании, 14 июля выросли на 17% после публикации данных по результатам первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Это редкий случай, когда скачок котировок обусловлен информацией, которая новостью уже давно не является.
Первая фаза клинических испытаний препарата mRNA-1273 от Moderna стартовала в середине марта. Внимание СМИ к ним было очень пристальным – это были первые в мире испытания вакцины от нового коронавируса на людях. В конце апреля первые результаты тестов были представлены в Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) вместе с запросом на проведение второй фазы клинических испытаний. А 18 мая Moderna опубликовала релиз, описав результаты первой фазы испытаний экспериментальной вакцины. Было заявлено, что препарат работает, организмы привитых вырабатывают антитела. Фондовый рынок отреагировал бурно, и акции Moderna на NASDAQ в тот же день достигли своего исторического пика в $82,2, подорожав, таким образом, ровно в 4 раза за четыре месяца.