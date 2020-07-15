Акции Moderna подорожали на 17% на новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19

Moderna 10 июля подписала соглашение с испанской фармакологической компанией Laboratorios Farmaceuticos Rovi о производстве на ее мощностях вакцины от COVID-19. Производимая на заводе Rovi вакцина будет поставляться на рынки за пределами США. Первые поставки начнутся в 2021 г. Условия соглашения стороны не разглашают. В июне этого года Moderna договорилась с американской компанией Catalent о производстве на ее заводе в штате Индиана первых 100 млн доз вакцины для американского рынка. Поставка вакцин начнется в III квартале 2020 г.