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Акции Moderna подорожали на 17% на новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19

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Акции американской биотехнологической компании Moderna подорожали в ходе торгов на бирже Nasdaq на 17% после того, как она объявила об успешных результатах испытаний вакцины против коронавируса. К 18.03 мск стоимость бумаг торговалась на уровне $83,25 за штуку, показывая рост на 10,94%. Капитализация компании на данный момент составляет $29,18 млрд.

Согласно информации, опубликованной в New England Journal of Medicine, схема вакцинации двумя дозами дала желаемый иммунный ответ у всех 45 добровольцев, согласившихся на испытания.

Результаты подтверждают «позитивные промежуточные данные», полученные компанией в мае. Тогда сообщалось, что экспериментальная вакцина «индуцировала быстрые и сильные иммунные реакции против коронавируса». Как отмечает Market Watch, теперь вакцина компании заняла лидирующие позиции среди нескольких разрабатываемых экспериментальных вакцин против COVID-19.

Moderna 10 июля подписала соглашение с испанской фармакологической компанией Laboratorios Farmaceuticos Rovi о производстве на ее мощностях вакцины от COVID-19. Производимая на заводе Rovi вакцина будет поставляться на рынки за пределами США. Первые поставки начнутся в 2021 г. Условия соглашения стороны не разглашают. В июне этого года Moderna договорилась с американской компанией Catalent о производстве на ее заводе в штате Индиана первых 100 млн доз вакцины для американского рынка. Поставка вакцин начнется в III квартале 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных