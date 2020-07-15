Акции Moderna подорожали на 17% на новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19
Акции американской биотехнологической компании Moderna подорожали в ходе торгов на бирже Nasdaq на 17% после того, как она объявила об успешных результатах испытаний вакцины против коронавируса. К 18.03 мск стоимость бумаг торговалась на уровне $83,25 за штуку, показывая рост на 10,94%. Капитализация компании на данный момент составляет $29,18 млрд.
Согласно информации, опубликованной в New England Journal of Medicine, схема вакцинации двумя дозами дала желаемый иммунный ответ у всех 45 добровольцев, согласившихся на испытания.
Результаты подтверждают «позитивные промежуточные данные», полученные компанией в мае. Тогда сообщалось, что экспериментальная вакцина «индуцировала быстрые и сильные иммунные реакции против коронавируса». Как отмечает Market Watch, теперь вакцина компании заняла лидирующие позиции среди нескольких разрабатываемых экспериментальных вакцин против COVID-19.
Moderna 10 июля подписала соглашение с испанской фармакологической компанией Laboratorios Farmaceuticos Rovi о производстве на ее мощностях вакцины от COVID-19. Производимая на заводе Rovi вакцина будет поставляться на рынки за пределами США. Первые поставки начнутся в 2021 г. Условия соглашения стороны не разглашают. В июне этого года Moderna договорилась с американской компанией Catalent о производстве на ее заводе в штате Индиана первых 100 млн доз вакцины для американского рынка. Поставка вакцин начнется в III квартале 2020 г.