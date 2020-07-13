Руководитель фармкомпании Сбербанка заявил о двухэтапной вакцинации от коронавируса
Вакцина для профилактики COVID-19 будет двухдозной, между введением первой и второй дозы должно пройти три недели, передает «Фармацевтический вестник» слова генерального директора компании «Иммунотехнологии» (принадлежит Сбербанку) Ивана Глушкова. Издание не уточняет, о вакцине чьего производства говорил Глушков.
Глушков сравнил число доз вакцин, необходимых для вакцинации от COVID-19, с объемом производства любых других вакцин. По его словам, ежегодно в России производится намного меньше вакцин всех видов, чем требуется для вакцинации от коронавируса.
Компания «Иммунотехнологии» была учреждена Сбербанком в мае 2020 г. В апреле Сбербанк объявлял, что направит 3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, в числе спонсируемых банком производителей опытных вакцин от COVID-19 – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и научный центр «Вектор». «Иммунотехнологии» не будет заниматься разработкой вакцины против коронавируса нового типа, а будет выполнять роль проектного офиса для организации ее производства, уточнял председатель правления кредитной организации Герман Греф в мае.