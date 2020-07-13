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Руководитель фармкомпании Сбербанка заявил о двухэтапной вакцинации от коронавируса

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Вакцина для профилактики COVID-19 будет двухдозной, между введением первой и второй дозы должно пройти три недели, передает «Фармацевтический вестник» слова генерального директора компании «Иммунотехнологии» (принадлежит Сбербанку) Ивана Глушкова. Издание не уточняет, о вакцине чьего производства говорил Глушков.

Глушков сравнил число доз вакцин, необходимых для вакцинации от COVID-19, с объемом производства любых других вакцин. По его словам, ежегодно в России производится намного меньше вакцин всех видов, чем требуется для вакцинации от коронавируса.

Компания «Иммунотехнологии» была учреждена Сбербанком в мае 2020 г. В апреле Сбербанк объявлял, что направит 3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, в числе спонсируемых банком производителей опытных вакцин от COVID-19 – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и научный центр «Вектор». «Иммунотехнологии» не будет заниматься разработкой вакцины против коронавируса нового типа, а будет выполнять роль проектного офиса для организации ее производства, уточнял председатель правления кредитной организации Герман Греф в мае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных