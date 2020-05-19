Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Компания Сбербанка не будет разрабатывать вакцину против коронавируса

Она выполнит роль проектного офиса для организации производства
Екатерина Литова Артем Гирш
ТАСС

Созданная Сбербанком компания «Иммунотехнологии» не будет разрабатывать вакцину против коронавируса нового типа, заявил председатель правления кредитной организации Герман Греф в ходе онлайн-брифинга. По его словам, компания будет выполнять роль проектного офиса для организации производства вакцины.

Греф отметил, что по просьбе правительства госбанк «очень плотно» совместно с Министерством здравоохранения работает над поддержкой организации производства вакцины. «Мы видим, что без вакцины разделаться с этой проблемой так просто нельзя. Поэтому мы решили, что мы на это будем тратить свои личные деньги и деньги корпорации», – заявил он.

15 мая Сбербанк зарегистрировал компанию «Иммунотехнологии», основным видом деятельности которой заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией. По данным «СПАРК-Интерфакса», она на 100% принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. «Фармвестник» со ссылкой на источник ранее сообщал, что компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н. Ф. Гамалеи.

Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Она может заняться изготовлением вакцины против коронавируса

В апреле госбанк сообщил, что направит 3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств от COVID-19. Деньги на эти цели получат НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, научный центр «Вектор» и другие исследовательские организации, сообщала пресс-служба банка. Еще часть средств банк обещал направить региональным организациям здравоохранения, остальное – на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей, а также на строительство и оснащение инфекционной больницы в Тулуне.

Своим сотрудникам Сбербанк также предлагал стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса, писал РБК со ссылкой на копию письма, которое получили работники банка. На конец 2019 г. в Сбербанке работало более 280 000 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных