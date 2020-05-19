Компания Сбербанка не будет разрабатывать вакцину против коронавируса

Компания Сбербанка не будет разрабатывать вакцину против коронавирусаОна выполнит роль проектного офиса для организации производства
Созданная Сбербанком компания «Иммунотехнологии» не будет разрабатывать вакцину против коронавируса нового типа, заявил председатель правления кредитной организации Герман Греф в ходе онлайн-брифинга. По его словам, компания будет выполнять роль проектного офиса для организации производства вакцины.
Греф отметил, что по просьбе правительства госбанк «очень плотно» совместно с Министерством здравоохранения работает над поддержкой организации производства вакцины. «Мы видим, что без вакцины разделаться с этой проблемой так просто нельзя. Поэтому мы решили, что мы на это будем тратить свои личные деньги и деньги корпорации», – заявил он.
15 мая Сбербанк зарегистрировал компанию «Иммунотехнологии», основным видом деятельности которой заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией. По данным «СПАРК-Интерфакса», она на 100% принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. «Фармвестник» со ссылкой на источник ранее сообщал, что компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н. Ф. Гамалеи.
В апреле госбанк сообщил, что направит 3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств от COVID-19. Деньги на эти цели получат НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, научный центр «Вектор» и другие исследовательские организации, сообщала пресс-служба банка. Еще часть средств банк обещал направить региональным организациям здравоохранения, остальное – на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей, а также на строительство и оснащение инфекционной больницы в Тулуне.