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Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Она может заняться изготовлением вакцины против коронавируса
Дарья Коржова
По данным ВОЗ, в мире более 100 производителей работают над созданием вакцины против коронавируса /М. Стулов / Ведомости

Сбербанк создал компанию «Иммунотехнологии». Сведения об этом ООО содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс», первым на это обратил внимание «Фармацевтический вестник». Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности «Иммунотехнологий» указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.

Генеральным директором компании назначен Дмитрий Ефимов, бывший гендиректор «Нижфарма» и старший вице-президент Stada CIS. Сейчас он, по данным СПАРК, входит в советы директоров Медикоинструментального завода имени В. И. Ленина в Нижнем Новгороде и Нижегородской аптечной сети.

Новая компания Сбербанка займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на источник.

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В апреле госбанк сообщил, что направит 3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств от COVID-19. Средства на эти цели получат НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи, научный центр «Вектор» и другие исследовательские организации, сообщала пресс-служба банка. Еще часть средств банк обещал направить региональным организациям здравоохранения, остальное — на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей, а также на строительство и оснащение инфекционной больницы в Тулуне.

Сбербанк также предложил своим сотрудникам стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса. Об этом писал РБК со ссылкой на копию письма, которое получили работники банка. В нем перечислялись требования к добровольцам и противопоказания к участию в программе. На конец 2019 г. в Сбербанке работало более 280 000 человек.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире более 100 производителей работают над созданием вакцины против коронавируса, некоторые из них уже проводят клинические испытания. В России начало клинических испытаний запланировано на июнь, их будут проводить биотехнологическая компания «Биокад» и новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Биокад» также работает над собственной мРНК-вакциной против коронавируса на основе предыдущих наработок по созданию онковакцин. Клинические исследования этой вакцины должны начаться через 4–5 месяцев.

В апреле Минздрав включил разработку прототипа векторной вакцины против коронавируса в госзадание НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи. Центр с сентября 2019 г. работает над вакциной против другого типа коронавирусной инфекции — ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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