Сбербанк создал компанию для производства лекарств

В апреле госбанк сообщил, что направит 3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств от COVID-19. Средства на эти цели получат НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи, научный центр «Вектор» и другие исследовательские организации, сообщала пресс-служба банка. Еще часть средств банк обещал направить региональным организациям здравоохранения, остальное — на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей, а также на строительство и оснащение инфекционной больницы в Тулуне.