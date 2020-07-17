РФПИ сообщил о подготовке к производству вакцины от коронавируса из Оксфорда

AstraZeneca еще в начале июня объявил о начале серийного производства вакцины, разработанной в Оксфордском университете. Ее клинические испытания завершатся в лучшем случае осенью, и к этому времени AstraZeneca планирует сделать уже более 1 млрд доз. Однако по скорости клинических испытаний вакцины британско-шведскую компанию опережает американская биотехнологическая компания Moderna. Она уже готовится к третьей фазе испытаний, первая показала, что организмы привитых вырабатывают антитела к коронавирусу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, 16 – на стадии клинических испытаний. В России клинические испытания сейчас проходят три прототипа вакцины, разработанной научным центром Роспотребнадзора «Вектор», и вакцина Национального центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи, который работает совместно с Минобороны. Массовая вакцинация населения может начаться уже осенью 2020 г.