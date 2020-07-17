РФПИ сообщил о подготовке к производству вакцины от коронавируса из Оксфорда
Российская компания «Р-Фарм» будет производить вакцину от коронавируса, которую разрабатывают ученые Оксфорда совместно с фармацевтической компанией AstaZeneca. Об этом сообщил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), комментируя в эфире Times Radio обвинения Великобритании в адрес хакеров, которые якобы пытались украсть сведения о вакцине в интересах разведслужб России.
По словам Дмитриева, у России «нет нужды что-либо красть». Директор РФПИ сообщил, что оксфордскую вакцину британо-шведской компании AstaZeneca в России готовится производить компания «Р-Фарм», и все необходимые сведения она уже получила. «Это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм"», — сказал Дмитриев. Он добавил, что прозвучавшие обвинения в кибератаках — это «попытка запятнать репутацию российской вакцины» людьми, которые боятся ее успеха. По словам Дмитриева, отечественная вакцина может выйти на рынок первой и стать самой эффективной.
Дмитриев напомнил, что российскую вакцину ученые разработали еще в 2015 г. против Эболы, потом модифицировали ее против MERS (коронавирус, вызывающий атипичную пневмонии, характерный для Ближнего Востока). «Все это опубликовано в научных журналах. И единственное, что ученые сделали, это просто заменили части Эболы и части MERS частями коронавируса», — сказал директор РФПИ. 16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) сообщил, что хакерская группировка APT29 предприняла попытки взломать данные фармакологических компаний с целью похитить сведения о разработке и тестировании вакцины от коронавируса. Хакерам приписывались связи с российской разведкой. Похожие заявления сделали спецслужбы США и Канады. В Кремле в ответ заявили, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам.
AstraZeneca еще в начале июня объявил о начале серийного производства вакцины, разработанной в Оксфордском университете. Ее клинические испытания завершатся в лучшем случае осенью, и к этому времени AstraZeneca планирует сделать уже более 1 млрд доз. Однако по скорости клинических испытаний вакцины британско-шведскую компанию опережает американская биотехнологическая компания Moderna. Она уже готовится к третьей фазе испытаний, первая показала, что организмы привитых вырабатывают антитела к коронавирусу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, 16 – на стадии клинических испытаний. В России клинические испытания сейчас проходят три прототипа вакцины, разработанной научным центром Роспотребнадзора «Вектор», и вакцина Национального центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи, который работает совместно с Минобороны. Массовая вакцинация населения может начаться уже осенью 2020 г.