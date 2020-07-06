Лучше дольше, но лучше

Лучше дольше, но лучшеПопытки быстро разработать эффективные препараты против коронавируса пока не увенчались успехом
Ряд препаратов, рекомендованных первоначально для лечения коронавируса, не подтвердили свою эффективность. Быстро получить качественные лекарства для борьбы с пандемией не удается из-за необходимости клинических испытаний. Сокращение их длительности пока маловероятно.
Медики, ученые и высшие чиновники разных стран стремятся ускорить разработку лекарств и вакцин против коронавируса, чтобы получить их до предсказанной второй волны эпидемии. 3 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил «Интерфаксу», что через месяц станут известны результаты испытаний отечественной вакцины. 4 июля о своем участии в ее испытаниях сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.
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