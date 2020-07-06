Лучше дольше, но лучше

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Попытки быстро разработать эффективные препараты против коронавируса пока не увенчались успехом
Павел Аптекарь
TASS

Ряд препаратов, рекомендованных первоначально для лечения коронавируса, не подтвердили свою эффективность. Быстро получить качественные лекарства для борьбы с пандемией не удается из-за необходимости клинических испытаний. Сокращение их длительности пока маловероятно.

Медики, ученые и высшие чиновники разных стран стремятся ускорить разработку лекарств и вакцин против коронавируса, чтобы получить их до предсказанной второй волны эпидемии. 3 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил «Интерфаксу», что через месяц станут известны результаты испытаний отечественной вакцины. 4 июля о своем участии в ее испытаниях сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных