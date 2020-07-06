Лучше дольше, но лучше

Медики, ученые и высшие чиновники разных стран стремятся ускорить разработку лекарств и вакцин против коронавируса, чтобы получить их до предсказанной второй волны эпидемии. 3 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил «Интерфаксу», что через месяц станут известны результаты испытаний отечественной вакцины. 4 июля о своем участии в ее испытаниях сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.