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Уроки вспышки коронавируса в Казахстане

Подготовку к борьбе со второй волной коронавируса надо начинать уже сейчас
Павел Аптекарь
РИА Новости

Казахстан объявил 2 июля о возвращении карантина против коронавируса с 5 июля, ограничения продлятся 14 дней. Как сообщает сайт премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, ограничиваются внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение и время работы городского транспорта, запрещена работа парикмахерских, спортивных, культурных и развлекательных учреждений. Запрещены массовые развлекательные мероприятия и перемещения группами свыше трех человек, возвращены ограничения на перемещения пожилых людей. Противоэпидемические ограничения ужесточены после того, как число заболевших в стране за 30 июня, по официальным данным, выросло по сравнению с предыдущим днем в 3,3 раза – до 1604 человек и незначительно, до 1509 человек, снизилось 1 июля.

СМИ заговорили о второй волне эпидемии, но вспышка заболеваемости скорее вызвана иными причинами. Казахстан отменил введенное 15 марта чрезвычайное положение 11 мая, ограничительные меры сохранились, но были серьезно ослаблены. По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, в Казахстане речь скорее идет не о второй волне эпидемии, а именно о последствиях поспешного снятия ограничений. По словам вице-премьера Казахстана Ералы Тугжанова, всплеск заболеваемости после их ослабления был предсказуем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных