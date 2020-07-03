Уроки вспышки коронавируса в Казахстане

Уроки вспышки коронавируса в КазахстанеПодготовку к борьбе со второй волной коронавируса надо начинать уже сейчас
Казахстан объявил 2 июля о возвращении карантина против коронавируса с 5 июля, ограничения продлятся 14 дней. Как сообщает сайт премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, ограничиваются внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение и время работы городского транспорта, запрещена работа парикмахерских, спортивных, культурных и развлекательных учреждений. Запрещены массовые развлекательные мероприятия и перемещения группами свыше трех человек, возвращены ограничения на перемещения пожилых людей. Противоэпидемические ограничения ужесточены после того, как число заболевших в стране за 30 июня, по официальным данным, выросло по сравнению с предыдущим днем в 3,3 раза – до 1604 человек и незначительно, до 1509 человек, снизилось 1 июля.
СМИ заговорили о второй волне эпидемии, но вспышка заболеваемости скорее вызвана иными причинами. Казахстан отменил введенное 15 марта чрезвычайное положение 11 мая, ограничительные меры сохранились, но были серьезно ослаблены. По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, в Казахстане речь скорее идет не о второй волне эпидемии, а именно о последствиях поспешного снятия ограничений. По словам вице-премьера Казахстана Ералы Тугжанова, всплеск заболеваемости после их ослабления был предсказуем.