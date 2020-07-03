Уроки вспышки коронавируса в Казахстане

Казахстан объявил 2 июля о возвращении карантина против коронавируса с 5 июля, ограничения продлятся 14 дней. Как сообщает сайт премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, ограничиваются внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение и время работы городского транспорта, запрещена работа парикмахерских, спортивных, культурных и развлекательных учреждений. Запрещены массовые развлекательные мероприятия и перемещения группами свыше трех человек, возвращены ограничения на перемещения пожилых людей. Противоэпидемические ограничения ужесточены после того, как число заболевших в стране за 30 июня, по официальным данным, выросло по сравнению с предыдущим днем в 3,3 раза – до 1604 человек и незначительно, до 1509 человек, снизилось 1 июля.