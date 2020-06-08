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Парадное освобождение

Почему Сергей Собянин решил так быстро вывести народ из самоизоляции
Павел Аптекарь Владимир Рувинский
Владимир Гердо / ТАСС

Поэтапная, но вдруг довольно быстрая отмена противоэпидемических мер в Москве вызвана прежде всего политическими, а не медицинскими причинами. Власть стремится снять раздражение граждан, вызванное самоизоляцией, до парада Победы и голосования о поправках в Конституцию.

Еще недавно, на прошлой неделе, московский градоначальник Сергей Собянин говорил, что полного возвращения к доковидной жизни можно ожидать только к февралю будущего года, а до появления вакцины может сохраниться масочный режим.

Однако уже 8 июня он объявил, что самоизоляция в Москве отменяется – в три этапа. С 9 июня прекращается принудительная самоизоляция горожан, в том числе цифровые пропуска и графики прогулок; разрешается работа парикмахерских, салонов красоты и театров, снимается ограничение на посещение кладбищ. С 16 июня открываются музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи, разрешаются спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей. С 23 июня начнут работать рестораны и кафе, спа-салоны, фитнес-клубы, детские сады в обычном режиме, возобновится навигация по Москве-реке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных