Парадное освобождение

Парадное освобождениеПочему Сергей Собянин решил так быстро вывести народ из самоизоляции
Поэтапная, но вдруг довольно быстрая отмена противоэпидемических мер в Москве вызвана прежде всего политическими, а не медицинскими причинами. Власть стремится снять раздражение граждан, вызванное самоизоляцией, до парада Победы и голосования о поправках в Конституцию.
Еще недавно, на прошлой неделе, московский градоначальник Сергей Собянин говорил, что полного возвращения к доковидной жизни можно ожидать только к февралю будущего года, а до появления вакцины может сохраниться масочный режим.
Однако уже 8 июня он объявил, что самоизоляция в Москве отменяется – в три этапа. С 9 июня прекращается принудительная самоизоляция горожан, в том числе цифровые пропуска и графики прогулок; разрешается работа парикмахерских, салонов красоты и театров, снимается ограничение на посещение кладбищ. С 16 июня открываются музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи, разрешаются спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей. С 23 июня начнут работать рестораны и кафе, спа-салоны, фитнес-клубы, детские сады в обычном режиме, возобновится навигация по Москве-реке.