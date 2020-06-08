Парадное освобождение

Однако уже 8 июня он объявил, что самоизоляция в Москве отменяется – в три этапа. С 9 июня прекращается принудительная самоизоляция горожан, в том числе цифровые пропуска и графики прогулок; разрешается работа парикмахерских, салонов красоты и театров, снимается ограничение на посещение кладбищ. С 16 июня открываются музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи, разрешаются спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей. С 23 июня начнут работать рестораны и кафе, спа-салоны, фитнес-клубы, детские сады в обычном режиме, возобновится навигация по Москве-реке.