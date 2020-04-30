В России не самые жестокие ограничения

В России не самые жестокие ограниченияНо себя российские власти решили не ограничивать
Чрезвычайную ситуацию (ЧС) вводят обычно страны с устоявшейся демократией: правительствам надо получить правовое основание для жестких ограничений. В России президента Владимира Путина можно обойтись без формальностей – иначе режиму придется нести лишнюю правовую и финансовую нагрузку и ответственность.
Управление ООН по правам человека сообщило 27 апреля, что в связи с COVID-19 более 80 стран объявили чрезвычайное положение. По информации журнала The Economist, минимум 84 страны задействовали законы о ЧС, наделяющие исполнительные органы власти дополнительными полномочиями. Другие страны режим ЧС вводить не стали, но объявили локдаун – исключительные меры, ограничивающие права граждан: от обязательных карантинов до необязательных рекомендаций оставаться дома или запретов на проведение мероприятий и собраний.
Чрезвычайное положение или его аналоги вводились, в частности, властями Франции, Болгарии, Чехии, Латвии, Словакии, США, Японии, Италии, Испании, а также Индонезии, Эфиопии, Перу, Либерии, Филиппин. Это страны с разной культурой, разными традициями демократии, институциональной силой и экономическим положением, а также потребностями властей в правовом обосновании исключительных мер. Чрезвычайное положение или подобные экстраординарные режимы вводятся в первую очередь в демократических странах, считает глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.