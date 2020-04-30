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Мнения / От редакции

В России не самые жестокие ограничения

Но себя российские власти решили не ограничивать
Владимир Рувинский
Martin Meissner / AP

Чрезвычайную ситуацию (ЧС) вводят обычно страны с устоявшейся демократией: правительствам надо получить правовое основание для жестких ограничений. В России президента Владимира Путина можно обойтись без формальностей – иначе режиму придется нести лишнюю правовую и финансовую нагрузку и ответственность.

Управление ООН по правам человека сообщило 27 апреля, что в связи с COVID-19 более 80 стран объявили чрезвычайное положение. По информации журнала The Economist, минимум 84 страны задействовали законы о ЧС, наделяющие исполнительные органы власти дополнительными полномочиями. Другие страны режим ЧС вводить не стали, но объявили локдаун – исключительные меры, ограничивающие права граждан: от обязательных карантинов до необязательных рекомендаций оставаться дома или запретов на проведение мероприятий и собраний.

Чрезвычайное положение или его аналоги вводились, в частности, властями Франции, Болгарии, Чехии, Латвии, Словакии, США, Японии, Италии, Испании, а также Индонезии, Эфиопии, Перу, Либерии, Филиппин. Это страны с разной культурой, разными традициями демократии, институциональной силой и экономическим положением, а также потребностями властей в правовом обосновании исключительных мер. Чрезвычайное положение или подобные экстраординарные режимы вводятся в первую очередь в демократических странах, считает глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных