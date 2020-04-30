В России не самые жестокие ограничения

Управление ООН по правам человека сообщило 27 апреля, что в связи с COVID-19 более 80 стран объявили чрезвычайное положение. По информации журнала The Economist, минимум 84 страны задействовали законы о ЧС, наделяющие исполнительные органы власти дополнительными полномочиями. Другие страны режим ЧС вводить не стали, но объявили локдаун – исключительные меры, ограничивающие права граждан: от обязательных карантинов до необязательных рекомендаций оставаться дома или запретов на проведение мероприятий и собраний.