Партизанская свобода от коронавируса

Партизанская свобода от коронавирусаРоссия выходит из самоизоляции явочным порядком
Россияне менее ответственно, чем граждане развитых стран, относятся к мерам самоизоляции, что вызвано низким уровнем благосостояния, слабой разъяснительной работой и отчасти особенностями национального характера.
В понедельник, 18 мая, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, что распространение пандемии удалось остановить, а 27 российских регионов с низким приростом числа заболевших готовы к постепенному смягчению противоэпидемических мер.
Оптимизм председателя правительства, который и сам лежит в больнице с ковидом, вызывает вопросы. Устойчивость тенденции к снижению числа инфицированных пока неочевидна: неизвестно, как на ней скажутся майские праздники и что покажет более массовое тестирование.