Партизанская свобода от коронавируса

Оптимизм председателя правительства, который и сам лежит в больнице с ковидом, вызывает вопросы. Устойчивость тенденции к снижению числа инфицированных пока неочевидна: неизвестно, как на ней скажутся майские праздники и что покажет более массовое тестирование.