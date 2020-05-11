Владимир Путин пройдет между Сциллой и Харибдой

Никогда Владимир Путин так часто не говорил с народом, в понедельник состоялось уже шестое его телеобращение за полтора месяца! На сей раз президент объявил, что мы подошли к следующему этапу – смягчению режима ограничений. Когда и как смягчать, каждому региону придется решать самому – при «строжайшем соблюдении федеральных санитарных норм и требований». Но 12 мая президент завершает период общероссийских нерабочих дней, который начал в марте и дважды продлевал.