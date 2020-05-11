Владимир Путин пройдет между Сциллой и Харибдой

Владимир Путин пройдет между Сциллой и ХарибдойПрезидент России положил начало окончанию эпидемии
Владимир Путин вышел на финишный этап борьбы с COVID-19. Случилось это 11 мая, когда Россия стала третьей в мире по числу активных случаев инфекции. Президент завершил нерабочие дни, странный с юридической точки зрения режим, действовавший по его указанию с 28 марта. Но это не значит, что ограничения сняты: теперь они на совести руководителей регионов.
Никогда Владимир Путин так часто не говорил с народом, в понедельник состоялось уже шестое его телеобращение за полтора месяца! На сей раз президент объявил, что мы подошли к следующему этапу – смягчению режима ограничений. Когда и как смягчать, каждому региону придется решать самому – при «строжайшем соблюдении федеральных санитарных норм и требований». Но 12 мая президент завершает период общероссийских нерабочих дней, который начал в марте и дважды продлевал.
«Но повторю, – предупредил президент, – это должны быть детально просчитанные решения глав субъектов Федерации. Опасно безрассудно забегать вперед. Но и сидеть сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Впереди у нас сложный и долгий процесс».