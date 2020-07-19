В центре Гамалеи предупредили о рисках роста заболеваемости COVID-19
В России сохраняется риск роста заболеваемости коронавирусом, заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, достигнутые успехи в борьбе с вирусом необходимо закреплять вакцинацией населения.
«Сейчас [случаев заражения] гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее», ‒ сказал Гинцбург, отметив, что в соседних республиках «только все и начинается».
Говоря о разработке вакцины от COVID-19 для детей, эксперт сообщил, что клинические исследования вакцины могут начаться в России в течение полугода. По его словам, закон предполагает начало испытаний детской вакцины после окончания испытания взрослой и полученных положительных результатов.
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции разработали в НИЦЭМ им. Гамалеи. Ее испытания начались в июне одновременно в Сеченовском университете в Москве и Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко.
15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром Гамалеи. Некоторые участники исследования жаловались, что в первые дни после инъекции у них были озноб и головные боли, а температура тела повышалась до 37,5–38 градусов. Эти симптомы удалось сбить парацетамолом. Других побочных эффектов от вакцины добровольцы не испытывали. Гинцбург говорил, что массовая вакцинация населения может начаться уже осенью 2020 г.