В центре Гамалеи предупредили о рисках роста заболеваемости COVID-19

15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром Гамалеи. Некоторые участники исследования жаловались, что в первые дни после инъекции у них были озноб и головные боли, а температура тела повышалась до 37,5–38 градусов. Эти симптомы удалось сбить парацетамолом. Других побочных эффектов от вакцины добровольцы не испытывали. Гинцбург говорил, что массовая вакцинация населения может начаться уже осенью 2020 г.