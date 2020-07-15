За испытания вакцины от коронавируса добровольцам выплатят по 100 000 рублей
Добровольцы, которые принимали участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, получат около 100 000 руб., рассказала на пресс-конференции одна из добровольцев Анна Кутина, пишет «Интерфакс».
Принимавшие участие в испытаниях, проводимых в Сеченовском университете, рассказали о побочных эффектах. В первые дни после инъекции они испытывали повышение температуры. Кутина рассказала, что после введения вакцины у нее два дня держалась температура 38 градусов, которую удавалось сбить парацетамолом. Другой доброволец Наталья Агеева рассказала, что у нее была незначительная боль после введения вакцины, но без температуры. Третий доброволец Георгий Смирнов рассказал, что у него под вечер начала болеть голова, утром появилась температура 37,5 градусов (он смог ее сбить), а также было уплотнение в месте введения вакцины.
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции разработали в Национальным центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Ее испытания начались в июне одновременно в Сеченовском университете и Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Ранее в Сеченовском университете сообщили, что препарат доказал свою безопасность. Директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что массовая вакцинация населения может начаться уже осенью 2020 г.