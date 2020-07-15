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За испытания вакцины от коронавируса добровольцам выплатят по 100 000 рублей

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Добровольцы, которые принимали участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, получат около 100 000 руб., рассказала на пресс-конференции одна из добровольцев Анна Кутина, пишет «Интерфакс».

Принимавшие участие в испытаниях, проводимых в Сеченовском университете, рассказали о побочных эффектах. В первые дни после инъекции они испытывали повышение температуры. Кутина рассказала, что после введения вакцины у нее два дня держалась температура 38 градусов, которую удавалось сбить парацетамолом. Другой доброволец Наталья Агеева рассказала, что у нее была незначительная боль после введения вакцины, но без температуры. Третий доброволец Георгий Смирнов рассказал, что у него под вечер начала болеть голова, утром появилась температура 37,5 градусов (он смог ее сбить), а также было уплотнение в месте введения вакцины.

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции разработали в Национальным центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Ее испытания начались в июне одновременно в Сеченовском университете и Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Ранее в Сеченовском университете сообщили, что препарат доказал свою безопасность. Директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что массовая вакцинация населения может начаться уже осенью 2020 г.

Ранее по теме: В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах

15 июля первую группу добровольцев, испытывавших препарат в Сеченовском университете, выписали. Доктор медицинских наук Сергей Семитко рассказывал, что все они чувствуют себя хорошо, писал РБК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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