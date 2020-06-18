В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Добровольцев разделили на две группы по девять человек. Эти группы получили разные компоненты вакцины. Все добровольцы проходили обследования до вакцинации и были изолированы. Побочных реакций и осложнений со здоровьем на данный момент у них не наблюдается, все они находятся под наблюдением врачей и будут регулярно проходить скрининги и сдавать анализы, отметили в Минобороны.
Вакцина создана в исследовательском Центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. 16 июня Министерство здравоохранения одобрило официальные клинические испытания препарата для профилактики COVID-19. Директор центра Александр Гинцбург сообщил, что испытания могут продлиться около 1,5 месяца. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщал, что рассчитывает на появление в стране нескольких видов вакцин от коронавируса.