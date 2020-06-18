В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах

Добровольцев разделили на две группы по девять человек. Эти группы получили разные компоненты вакцины. Все добровольцы проходили обследования до вакцинации и были изолированы. Побочных реакций и осложнений со здоровьем на данный момент у них не наблюдается, все они находятся под наблюдением врачей и будут регулярно проходить скрининги и сдавать анализы, отметили в Минобороны.