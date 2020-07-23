Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Создание вакцины от коронавируса заняло две недели, рассказал в интервью изданию «Медуза» замдиректора по научной работе НИЦ центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Денис Логунов. По его словам, работа над вакциной от началась в феврале, ее создали «стандартным для всех векторных вакцин образом».
«Вакцина, которую мы сделали, относится к векторным — это значит, что мы используем вирус-носитель, который доставляет в организм человека генетическую информацию нового коронавируса и вызывает иммунный ответ на него», — пояснил Логунов. Он отметил, что подобные вакцины активно используются с 1990-х годов, добавив, что по такому же принципу центром была разработана вакцина от вируса Эбола.
Перед тем, как случилась пандемия, мы уже три года разрабатывали вакцину от ближневосточного респираторного синдрома MERS, рассказал Логунов. Сомнений в том, что нужно делать, по его словам, у специалистов по разработке вакцин не было.
Вакцину разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Ее клинические испытания проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую ‒ 20 июля.
По данным оперативного штаба, к 23 июля общее число случаев коронавируса в России достигло 795 038 человек. С начала пандемии число летальных исходов выросло до 12 892, выздоровевших — 580 330 человек.