Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

«Вакцина, которую мы сделали, относится к векторным — это значит, что мы используем вирус-носитель, который доставляет в организм человека генетическую информацию нового коронавируса и вызывает иммунный ответ на него», — пояснил Логунов. Он отметил, что подобные вакцины активно используются с 1990-х годов, добавив, что по такому же принципу центром была разработана вакцина от вируса Эбола.