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Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

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Создание вакцины от коронавируса заняло две недели, рассказал в интервью изданию «Медуза» замдиректора по научной работе НИЦ центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Денис Логунов. По его словам, работа над вакциной от началась в феврале, ее создали «стандартным для всех векторных вакцин образом».

«Вакцина, которую мы сделали, относится к векторным — это значит, что мы используем вирус-носитель, который доставляет в организм человека генетическую информацию нового коронавируса и вызывает иммунный ответ на него», — пояснил Логунов. Он отметил, что подобные вакцины активно используются с 1990-х годов, добавив, что по такому же принципу центром была разработана вакцина от вируса Эбола.

Перед тем, как случилась пандемия, мы уже три года разрабатывали вакцину от ближневосточного респираторного синдрома MERS, рассказал Логунов. Сомнений в том, что нужно делать, по его словам, у специалистов по разработке вакцин не было.

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Вакцину разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Ее клинические испытания проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую ‒ 20 июля.

По данным оперативного штаба, к 23 июля общее число случаев коронавируса в России достигло 795 038 человек. С начала пандемии число летальных исходов выросло до 12 892, выздоровевших — 580 330 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных