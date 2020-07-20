Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Минздрав опроверг информацию о вакцинации российской элиты от коронавируса

Песков исключил применение вакцины Путиным до сертификации препарата
Дарина Бухарова
ТАСС

Вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную в России, получали только официально включенные в список добровольцев, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, сообщает РБК.

«В гражданский оборот вакцина не поступала», – сказал Кузнецов, комментируя информацию Bloomberg о том, что в ходе испытаний политическая и деловая элита имели доступ к вакцине. Эту информацию опроверг и директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов. «Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи», – сказал Тарасов.

«Ничего не знаю», – прокомментировал «Интерфаксу» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19 в апреле

Статью Bloomberg также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что ему ничего не известно об участии сотрудников администрации президента в программах апробирования вакцины. При этом он слышал о том, что тестовую вакцинацию прошел руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев: «Он сам об этом говорил».

Дмитриев в разговоре с РБК рассказал, что сам выступил одним из добровольцев. Он также отметил, что после испытаний у него «все нормально».

Пескову, по его словам, прививка «особо не нужна», так как он переболел. Пресс-секретарь уточнил, что президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, потому что она еще не сертифицирована. «Все-таки главу государства, наверное, несертифицированной вакцине не совсем хорошо подвергать», – добавил пресс-секретарь.

Ранее по теме: Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны помогла выработать антитела к коронавирусу

В публикации Bloomberg речь шла о вакцине, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Агентство утверждало, что ему удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает.

В России, по данным оперативного штаба на 20 июля, за сутки выявили 5940 заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране составило 777 486 в 84 регионах. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 12 427.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных