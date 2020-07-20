Минздрав опроверг информацию о вакцинации российской элиты от коронавируса

Минздрав опроверг информацию о вакцинации российской элиты от коронавирусаПесков исключил применение вакцины Путиным до сертификации препарата
Вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную в России, получали только официально включенные в список добровольцев, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, сообщает РБК.
«В гражданский оборот вакцина не поступала», – сказал Кузнецов, комментируя информацию Bloomberg о том, что в ходе испытаний политическая и деловая элита имели доступ к вакцине. Эту информацию опроверг и директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов. «Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи», – сказал Тарасов.
«Ничего не знаю», – прокомментировал «Интерфаксу» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Статью Bloomberg также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что ему ничего не известно об участии сотрудников администрации президента в программах апробирования вакцины. При этом он слышал о том, что тестовую вакцинацию прошел руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев: «Он сам об этом говорил».
Пескову, по его словам, прививка «особо не нужна», так как он переболел. Пресс-секретарь уточнил, что президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, потому что она еще не сертифицирована. «Все-таки главу государства, наверное, несертифицированной вакцине не совсем хорошо подвергать», – добавил пресс-секретарь.
В публикации Bloomberg речь шла о вакцине, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Агентство утверждало, что ему удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает.
В России, по данным оперативного штаба на 20 июля, за сутки выявили 5940 заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране составило 777 486 в 84 регионах. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 12 427.