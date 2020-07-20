Минздрав опроверг информацию о вакцинации российской элиты от коронавируса

Статью Bloomberg также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что ему ничего не известно об участии сотрудников администрации президента в программах апробирования вакцины. При этом он слышал о том, что тестовую вакцинацию прошел руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев: «Он сам об этом говорил».