В России зарегистрировали 5940 новых случаев коронавируса

В России зарегистрировали 5940 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 85 пациентов
В России за сутки выявили 5940 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 777 486 в 84 регионах. Умерли за день 85 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 12 427.
За сутки полностью выздоровели 3258 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 553 602 человека. Продолжают лечение 211 457 больных.
В Москве зарегистрировали 578 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 234 123. За сутки выздоровели 379 больных, лечение продолжает 58 891человек. Накануне в городе умерли 15 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4314 пациентов.
Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе (+236), в Свердловской области (+234), в Петербурге (+195), в Нижегородской области (+191), в Алтайском крае (+191), в Иркутской области (+178), в Мурманской области (+172), Ямало-Ненецком автономном округе (+155) и Московской области (+153).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (234 123), Московская область (61 896) и Санкт-Петербург (29 541). Следом идут Нижегородская (21 814) и Свердловская области (18 032), Ханты-Мансийский автономный округ (14 214), Иркутская область (11 625), Ростовская область (11 534), Красноярский край (11 528) и Воронежская область (10 168). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 20 июля, превысило 14,5 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3,7 млн из них приходится на США, более 2,7 млн – на Бразилию, 1,1 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 606 000 человек, более 140 000 из них – в США и около 79 000 – в Бразилии.