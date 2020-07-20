В России зарегистрировали 5940 новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 20 июля, превысило 14,5 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3,7 млн из них приходится на США, более 2,7 млн – на Бразилию, 1,1 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 606 000 человек, более 140 000 из них – в США и около 79 000 – в Бразилии.