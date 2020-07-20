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В России зарегистрировали 5940 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 85 пациентов
Артем Гирш
Kirill Zykov / REUTERS

В России за сутки выявили 5940 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 777 486 в 84 регионах. Умерли за день 85 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 12 427.

За сутки полностью выздоровели 3258 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 553 602 человека. Продолжают лечение 211 457 больных.

В Москве зарегистрировали 578 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 234 123. За сутки выздоровели 379 больных, лечение продолжает 58 891человек. Накануне в городе умерли 15 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4314 пациентов.

Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе (+236), в Свердловской области (+234), в Петербурге (+195), в Нижегородской области (+191), в Алтайском крае (+191), в Иркутской области (+178), в Мурманской области (+172), Ямало-Ненецком автономном округе (+155) и Московской области (+153).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (234 123), Московская область (61 896) и Санкт-Петербург (29 541). Следом идут Нижегородская (21 814) и Свердловская области (18 032), Ханты-Мансийский автономный округ (14 214), Иркутская область (11 625), Ростовская область (11 534), Красноярский край (11 528) и Воронежская область (10 168). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 20 июля, превысило 14,5 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3,7 млн из них приходится на США, более 2,7 млн – на Бразилию, 1,1 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 606 000 человек, более 140 000 из них – в США и около 79 000 – в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных