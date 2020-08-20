Цены производителей промтоваров растут второй месяц подряд

Цены производителей промтоваров растут второй месяц подрядГлавная причина – ослабление рубля, считают эксперты
Цены производителей промышленных товаров второй месяц подряд показывают рост после резкого обвала цен в апреле и мае (минус 2,8 и 7,2% соответственно). Так, в июле индекс промышленной инфляции вырос на 4,3% относительно предыдущего месяца после июньского роста на 6,1%, сообщил Росстат.
Лидерами по росту цен стали сырьевые отрасли. Так, в нефтепереработке цены на пропан и бутан выросли в 2,1 раза, на газовый конденсат – на 72,2%. В других секторах подскочили цены на отдельные позиции. Так, в пищепроме цены на соки для детского питания увеличились на 46,8%, на свинину – на 9,9%.
«Рост цен производителей связан в первую очередь с существенным ростом издержек у них из-за ослабления рубля, – говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. – Санкции санкциями, но мы все еще закупаем огромное количество комплектующих, сырья, компонентов за рубежом за валюту. Львиная доля оборудования на отечественных фабриках и заводах или импортная, или имеет импортные составляющие». По его оценкам, в пищевой промышленности доля импортного оборудования составляет около 70%, а в мясной приближается к 100%. «Это оборудование надо обновлять, обслуживать, дополнять, ремонтировать за ту самую подорожавшую валюту, – отмечает эксперт. – А в фармацевтике огромная доля компонентов, используемых для производства лекарств, ввозится из-за границы».
По мнению директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, скачки цен производителей в отдельных секторах экономики свидетельствуют не о разгоне инфляции, а лишь о восстановлении доковидных цен и «о метаниях и коррекциях» бизнеса, который гадает, будет ли вторая волна коронавируса и куда двинутся нефтяные цены. «Говорить об оживлении инфляции сейчас не приходится. Во-первых, потому что прямой связи между промышленной и потребительской инфляцией не существует, – отмечает эксперт. – Сейчас речь идет исключительно о ценах, которые производители используют для расчета друг с другом. Во-вторых, потому что не растет спрос как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса».
С ним соглашается и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Расходы бюджета снижаются (в следующем году может быть сокращение до 15% от запланированных расходов), потребление падает. Сегодня и Россия, и другие страны встают перед угрозой не инфляционных, а дефляционных рисков», – утверждает экономист. По ее мнению, краткосрочные всплески инфляции от ослабления рубля могут быть, но на долгосрочную динамику это не повлияет.
Орлова прогнозирует потребительскую инфляцию по итогам 2020 г. на уровне 3,6%, по итогам 2021 г. – 3,4%. Такие же прогнозы озвучивают и в правительстве. Так, Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в России к концу нынешнего года на уровне 3,5%. Центробанк настроен более пессимистично и ожидает, что инфляция по итогам года составит 3,7–4,2%, в 2021 г. не превысит 3,5–4% и останется вблизи 4% в дальнейшем. По данным Росстата, инфляция в РФ в июле составила 0,4% против 0,2% месяцем ранее, в годовом выражении – ускорилась до 3,4% с июньских 3,2%.
«Бояться инфляции не стоит, – рассуждает Остапкович. – За счет увеличения цен предприятия увеличивают штат, покупают сырье и оборудование, экономика растет. В 2003–2008 гг., когда экономика росла на 6–7% в год, инфляции ниже 10% не было А когда цены не растут, экономика стоит, потому что при низкой инфляции нет маневра для развития».
Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что оживление инфляции все же может произойти в случае ослабления рубля, который, в свою очередь, зависит от санкций и цен на нефть. «Правительству нужен слабый рубль. Да и лобби экспортеров сбрасывать со счетов не стоит», – говорит экономист. Правда, и он в ближайшем будущем не ожидает превышения таргета Банка России по инфляции в 4%.