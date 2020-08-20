Цены производителей промтоваров растут второй месяц подряд

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, скачки цен производителей в отдельных секторах экономики свидетельствуют не о разгоне инфляции, а лишь о восстановлении доковидных цен и «о метаниях и коррекциях» бизнеса, который гадает, будет ли вторая волна коронавируса и куда двинутся нефтяные цены. «Говорить об оживлении инфляции сейчас не приходится. Во-первых, потому что прямой связи между промышленной и потребительской инфляцией не существует, – отмечает эксперт. – Сейчас речь идет исключительно о ценах, которые производители используют для расчета друг с другом. Во-вторых, потому что не растет спрос как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса».