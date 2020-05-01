Правительство запретило госучреждениям закупать иностранные промтовары

Исключения сделаны для товаров, которые не производятся на территории России. Если такой товар входит в группу из правительственного перечня, то заказчик должен будет получить для этого разрешение в Минпромторге. Также ограничения не действуют на запчасти и расходные материалы. Также допускается единичная закупка иностранного товара стоимостью до 100 000 руб. или партии таких товаров общей стоимостью до 1 млн руб. Это правило, в свою очередь, не распространяется на одежду, обувь, изделия из меха и кожи.