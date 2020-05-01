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Правительство запретило госучреждениям закупать иностранные промтовары

Ведомости

Правительство запретило государственным и муниципальным учреждениям закупать промышленные товары не из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Постановление от 30 апреля опубликовано на сайте правительства, его подписал премьер Михаил Мишустин.

Исключения сделаны для товаров, которые не производятся на территории России. Если такой товар входит в группу из правительственного перечня, то заказчик должен будет получить для этого разрешение в Минпромторге. Также ограничения не действуют на запчасти и расходные материалы. Также допускается единичная закупка иностранного товара стоимостью до 100 000 руб. или партии таких товаров общей стоимостью до 1 млн руб. Это правило, в свою очередь, не распространяется на одежду, обувь, изделия из меха и кожи.

Послабления по перечню промтоваров сделаны для нужд силовых ведомств – ФСБ, Росгвардии, Министерства внутренних дел и других спецслужб. Для Федеральной службы охраны, а также для нужд МВД по обеспечению безопасности объектов государственной охраны запреты не действуют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных