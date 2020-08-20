Количество региональных банков стремительно сокращается

Количество региональных банков стремительно сокращаетсяСокращение числа региональных банков остановить невозможно, считают эксперты
За последние семь лет активы российского банковского сектора практически удвоились, но только не активы региональных банков. Их объем, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», остался практически неизменным и даже слегка снизился – на 0,2%. Как следствие, доля местных игроков в общем объеме средств банковской системы за семь лет сократилась вдвое – с 8,8% на 1 мая 2013 г. до 4,4% в этом году. При этом их корпоративный кредитный портфель уменьшился на 37%, розничный – на 17%.
Лидерами по финансовой устойчивости региональных банковских систем выступают Республика Татарстан, Оренбургская и Челябинская области. Банки из этих регионов в среднем обладают достаточным капиталом для сохранения устойчивости при реализации кредитных рисков, хорошим запасом ликвидности и имеют высокие показатели рентабельности. Самыми же слабыми показателями по запасам капитала и ликвидности отличаются банки Ставропольского края, Рязанской и Свердловской областей, что повышает риски их ухода с рынка. К слову, с января 2013 г. по июль 2020-го были ликвидированы или лишены лицензий 189 местных банков и к началу июля нынешнего года в стране остались 162 региональные кредитные организации.