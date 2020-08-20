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Количество региональных банков стремительно сокращается

Сокращение числа региональных банков остановить невозможно, считают эксперты
Михаил Сидоров
Сокращение числа региональных банков остановить невозможно /Евгений Разумный / Ведомости

За последние семь лет активы российского банковского сектора практически удвоились, но только не активы региональных банков. Их объем, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», остался практически неизменным и даже слегка снизился – на 0,2%. Как следствие, доля местных игроков в общем объеме средств банковской системы за семь лет сократилась вдвое – с 8,8% на 1 мая 2013 г. до 4,4% в этом году. При этом их корпоративный кредитный портфель уменьшился на 37%, розничный – на 17%.

Лидерами по финансовой устойчивости региональных банковских систем выступают Республика Татарстан, Оренбургская и Челябинская области. Банки из этих регионов в среднем обладают достаточным капиталом для сохранения устойчивости при реализации кредитных рисков, хорошим запасом ликвидности и имеют высокие показатели рентабельности. Самыми же слабыми показателями по запасам капитала и ликвидности отличаются банки Ставропольского края, Рязанской и Свердловской областей, что повышает риски их ухода с рынка. К слову, с января 2013 г. по июль 2020-го были ликвидированы или лишены лицензий 189 местных банков и к началу июля нынешнего года в стране остались 162 региональные кредитные организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных