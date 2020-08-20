Количество региональных банков стремительно сокращается

За последние семь лет активы российского банковского сектора практически удвоились, но только не активы региональных банков. Их объем, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», остался практически неизменным и даже слегка снизился – на 0,2%. Как следствие, доля местных игроков в общем объеме средств банковской системы за семь лет сократилась вдвое – с 8,8% на 1 мая 2013 г. до 4,4% в этом году. При этом их корпоративный кредитный портфель уменьшился на 37%, розничный – на 17%.